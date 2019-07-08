"Ты бы юбку еще покороче надела": К девушке в Набережных Челнах прямо на улице начал приставать подросток

Не самый приятный случай произошел накануне с жительницей Набережных Челнов. По ее словам, на парковке около одного из местных торговых центров к ней подбежал подросток и начал приставать.

- Я направлялась к своей машине, когда за мной начал идти молодой парень лет 15-ти. Буквально дышал в затылок, думала хочет обокрасть, ускорила шаг. Внезапно он подбежал, схватил за талию и сделал характерное движение сексуального характера, затем стремглав убежал, я даже не успела среагировать, - написала девушка в соцсетях.

При этом, по ее словам, парень убежал недалеко и продолжал следить, будто выжидая момент.

- Я подошла к машине и заметила, что он вернулся и ходит кругом, приближаясь ко мне и прячась. Я стала звонить по телефону и он, заметив это, быстро убежал. Произошло это в семь часов вечера. Славянской внешности, одет в серую кофту и розовые шорты. На вид не похож на сумасшедшего, но и на пранкера или шутника тоже, взгляд слишком безумен, - противоречит сама себе в конце автор сообщения.

В соцсетях начали активно обсуждать данный пост. По словам некоторых жителей Набережных Челнов, сейчас на улице можно встретить кого угодно и надо всегда быть на чеку, особенно девушкам:

"Стройное тело,красивая внешность приятный парфюм. Вот его и повело"

"Гормоны у подростка"

При этом, некоторые пользователи интернета, преимущественно мужчины, заявили, что порой девушки сами провоцируют парней:

"Ты бы юбку еще покороче надела!"

"Порой очень трудно сдержаться! Милые дамы, не провоцируйте, не доводите до греха!"

В остальном же татарстанцы посоветовали девушке брать с собой газовый баллончик. Что касается подростка, то, по мнению ряда пользователей интернета, не стоит сразу вешать на него ярлыки, возможно. он всего лишь проиграл в карты или проспорил.