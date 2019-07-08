Жителям Татарстана предложили контролировать ход строительства детсадов
Участники рабочей группы контроля за реализацией национальных проектов при Госсовете Татарстана, созданной по инициативе партии «Единая Россия», продолжают контролировать ход строительства новых детских садов на территории республики в рамках национального проекта «Демография».
Например, на этой неделе представители делегации посетят детские сады в Набережных Челнах. На прошлой неделе представители группы побывали на стройках трех детских садов в Приволжском и Советском районах Казани: ул. Завойского, 27 - это филиал детского сада № 146 по улице Гали Динмухаметова, 4б (он рассчитан только на 50 ясельных мест), ул. Родина, 26д (рассчитан на 260 детей) и ул. Камая,12 (здесь строятся сразу два корпуса по 220 мест каждый).
По словам зампредседателя Госсовета Татарстана Татьяны Ларионовой, темп строительства дошкольных образовательных учреждений в Казани достаточно хороший и есть основания думать, что они смогут принять малышей уже 1 сентября.
- Мы уже посмотрели половину из десяти детских садов Казани, которые вводятся в эксплуатацию в этом году в соответствии с национальными проектами, и знаем их состояние, - сказала руководитель контрольной группы Татьяна Ларионова. - Я вижу, что работа идет хорошими темпами.
Вместе с этим она обеспокоена тем, что к контролю за ходом реализации нацпроекта не подключается само население.
- Я специально обратила внимание на паспорта объектов - стенды с данными о подрядчике, сроках строительства. Там нет указания, что стройка идет в рамках нацпроекта «Демография». Висит отдельно бумажное указание на скотче - я так понимаю, специально для нас повесили, перед рейдом. Это неправильно, так не пойдет. Прошу это исправить в кратчайшие сроки. Нужно дать жителям возможность контролировать ход строительства. Родителей, которые очень ждут сдачи этих детских садов, нужно сделать нашими единомышленниками, - дала поручение Ларионова.
В ПРИОРИТЕТЕ ЯСЛИ
В этом году в Татарстане в рамках национального проекта «Демография» откроются 29 новых детских садов на 6 тысяч мест, половина которых рассчитана на детей в возрасте от 2 до 3 лет.
- Сейчас в республике строится большое количество детских садов с яслями для содействия трудоустройству матерей - женщины могут раньше выйти на работу и не терять связь с коллективом, - рассказал председатель общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов.
Как добавила создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова, принимавшая участие в рейде по объектам в Казани, строительство именно ясельного корпуса является наиболее приоритетным направлением.
- В Татарстане местами в детских садах обеспечены 67,5% детей в возрасте 1,5 - 3 лет. И хотя это один из лучших показателей в стране, расслабляться ни в коем случае нельзя. Нужно доводить этот показатель до 100 процентов. Это важно не только в плане благополучия мам, но и имеет большое значение для экономики: молодые женщины должны иметь возможность при желании быстро выйти из декретного отпуска и вернуться к работе. Сейчас из-за нехватки ясельных мест такая возможность есть не у всех, - сказала она.
ВСЕСТОРОННИЙ КОНТРОЛЬ
Напомним, реализация национальных проектов стартовала в начале текущего года. В их основе лежат цели и задачи, изложенные в президентском указе Владимира Путина от 7 мая 2018 года. На реализацию 12 нацпроектов в Татарстане в 2019 - 2021 годах запланировано направить 44,6 миллиарда рублей. В феврале текущего года по поручению Татарстанского отделения партии «Единая Россия» создана группа контроля за реализацией нацпроектов во главе с заместителем председателя Госсовета республики Татьяной Ларионовой.
Помимо ежемесячных общественных слушаний и регулярных рейдов по объектам строительства и ремонта в июне группа контроля инициировала проект «Фотоконтроль», в котором может принять участие любой житель республики. Для этого нужно в еженедельном режиме с одной и той же точки фотографировать объекты национальных проектов. Жители республики уже активно включаются в этот проект.
- Мне очень нравится, как работают в этом направлении Нижнекамск, Альметьевск, Набережные Челны, Арский район. Мы получаем фотографии от священнослужителей, ветеранов, депутатов. Фотографии жителей дают нам своевременную и нужную информацию, - подчеркнула Ларионова.
Ознакомиться с полным перечнем объектов можно на сайте VMESTE.TATAR, там же размещаются снимки проекта «Фотоконтроль».
- Национальные проекты нацелены на то, чтобы каждый человек ощутил улучшение своей жизни. Люди должны знать, что они получат и на что им надеяться. За каждым из объектов мы закрепили депутатов, чтобы не только по информации министерств понимать, где и как идут работы. На сегодня это закрепление дает свои результаты, поскольку каждый депутат знает график работ, который установлен на объекте, есть ли отставание, где нужно проинформировать министерство, что стройка остановилась, - уточнила на прошедшем в минувший четверг совещании с районами республики по реализации нацпроектов Татьяна Ларионова.
К слову, на сегодняшний день контроль за исполнением нацпроектов в Татарстане считается одним из лучших в стране. Высокую оценку данному направлению работы дали посетившие в конце июня члены группы контроля Президиума Генсовета «Единой России» за исполнением нацпроектов, состоящей из депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Кроме того, тогда же представители делегации предложили тиражировать опыт Татарстана в других субъектах России. В частности, речь шла о принятом Президентом Татарстана документе о персональной ответственности глав профильных ведомств за исполнение национальных проектов, а также о систематической работе с населением.
ИСТОЧНИК KP.RU