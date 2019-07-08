2019-07-08T10:59:51+03:00
Общество

Технология LTE стала базовой для абонентов Tele2 в Татарстане

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Tele2 отмечает растущую популярность высокоскоростной передачи данных. Через сеть четвертого поколения проходит 60% интернет-трафика абонентов оператора в республике. По итогам шести месяцев 2019 года объем скачанных в сети 4G гигабайтов вырос еще на 20%.

Tele2 в Татарстане фиксирует стабильную миграцию интернет-трафика в сеть четвертого поколения. За шесть месяцев текущего года доля 4G в общем объеме скачанных гигабайтов выросла еще на 5 п.п. и достигла 60%. При этом количество 4G-устройств в сети оператора за 2019 год увеличилось на 10%, а объем интернет-трафика за полгода вырос на 20%.

На сегодняшний день воспользоваться data-услугами на базе LTE могут 83% населения Татарстана. В этом году доступ к сервисам четвертого поколения появился еще у 83 тысяч жителей республики. Активное строительство компания вела в жилых массивах Нижнекамского, Лениногорского, Альметьевского, Бавлинского и других районов. До конца года Tele2 намерена увеличить количество базовых станций четвертого поколения еще на 40%, что позволит сравнять охват населения сетью LTE с текущим покрытием голосовой связью.

В преддверии летнего сезона особое внимание оператор уделил зонам повышенного пешеходного трафика в городах и крупных населенных пунктах, а также туристическим локациям и популярным местам загородного отдыха жителей республики. Tele2 увеличила емкостное покрытие 4G-сети в Набережных Челнах, Заинске, Бугульме, а также в Зеленодольске и Нижнекамске. В Казани дополнительное оборудование установили на набережной оз. Кабан, в парке у ДК Химиков, вблизи детского парка «Калейдоскоп» и других трафиковых местах столицы республики.

Также накануне сезона отпусков оператор разработал ряд продуктовых решений для комфортного пребывания абонентов в путешествиях. Оставаться на связи в отпуске клиентам Tele2 стало еще выгоднее и удобнее благодаря отмене платы за услугу «Безлимитный интернет за границей» в первый день нахождения в международном роуминге на тарифном плане «Мой онлайн+» и обнулению стоимости входящих звонков в Крыму. А пользователям тарифного плана «Премиум» стало доступно уникальное предложение – бесплатное пользование услугой «Безлимитный интернет за границей» на протяжении всего времени нахождения в международном роуминге.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«На 2019 год мы поставили себе амбициозную задачу – сравнять охват населения сетью 4G с покрытием голосовой связью. В течение первого полугодия мы планомерно наращивали сеть четвертого поколения и уже сейчас видим серьезные результаты этой работы: востребованность data-услуг растет кратными темпами, а технология LTE стала базовой для наших абонентов. До конца года мы продолжим развивать инфраструктуру 4G-сети, чтобы наряду с выгодными продуктовыми решениями предлагать нашим абонентам возможность пользоваться мобильным интернетом везде, где им это необходимо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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