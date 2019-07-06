2019-07-06T13:38:07+03:00
Общество

"Стены дрожали, люди толкались и кричали": На открытии супермаркета в Набережных Челнах устроили давку и чуть не затоптали пенсионерку

Люди массово пошли в магазин из-за анонсирования крупных скидок
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Накануне в Набережных Челнах открылся первый супермаркет одной из федеральных сетей. Открытие широко анонсировалось. Горожанам сообщили, что будут серьезные скидки на многие товары. В результате, к 8:00, когда было запланировано открытие магазина, у входа скопились сотни людей. Образовалась давка.

- Подошла к магазину 7.45, уже стояла очередь, человек 200. В 8.00.все ломанулись к входу в маленький магазин, такой огромный поток людей, магазин еле выдержал, стены дрожали, началась давка и ажиотаж, люди толкались и кричали, толпа как будто сдурела, люди готовы за 50 рублей драться и ругаться, обещанный стиральный порошок за 99 рублей, товар давали по 1 штуки в руки, он разлетелся за 5 минут. Как будто люди его от смерти добывали. Хотя такой-же продают в соседнем магазине за 150 рублей, всего было несколько пачек, бабушки по смекалистее и по наглей, ухватили по 4 пачки. В итоге потратила время, нервы. И ничего не досталось. Я не пойду туда больше, - написала одна из жительниц татарстанского автограда в соцсетях.

В соцсетях начали активно обсуждать данную ситуацию. В частности, выяснилось, что в образовавшейся давке упала пенсионерка и ее чуть не затоптали. В остальном же люди считали, что все было предсказуемо, так как люди падки на скидки.

- Быдло! Нормальный человек туда не пойдет в такую давку и тем более не будет себя вести так!

- Стадо.....скидки это всего лишь маркетинговый ход.

- У нас как открытие какого-либо магазина, везде народу толпа.Пора бы уже привыкнуть.

Кстати, по словам жителей Набережных Челнов, очередь в магазине была не только утром, но и вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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