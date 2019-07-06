"Смотрел на нас и страшно улыбался": Пассажиров автобуса в Казани напугал клоун
Пассажиры одного из казанских автобусов стали свидетелями необычной картины. В салоне автобуса ехал мужчина, одетый в костюм клоуна. При этом, мужчина в цирковом костюме напугал некоторых пассажиров.
- Всю дорогу в автобусе этот клоун смотрел на нас с подругой и страшно улыбался, - написала девушка в соцсетях, выложив фотографию.
Отметим, что напугал клоун не только автора фотографии, но и других пассажиров. Многим также было не по себе от соседства с клоуном.
- Я чуть со стула не упала о увиденного.
- Мой мозг бы этого не выдержал, у меня бы паника началась. Зловещий клоун.
- Это оно вернулся.
- Поехали поступать в мед и тут такое... страшно подумать, что потом будет.
Пользователи интернета, в комментариях под фотографией также заметили, что клоун ведет себя вполне прилично. Кроме того, у других пассажиров взгляд куда более зловещий.
- Клоун настоящий мужчина. В транспорте стоит, а женщины сидят.
Также пользователи интернета начали думать, по какой причине мужчина решил проехать в автобусе в таком образе. Среди вариантов были, например, то, что он просто решил повеселить пассажиров, а кто-то предположил, что это вообще кондуктор.
ИСТОЧНИК KP.RU