"Смотрел на нас и страшно улыбался": Пассажиров автобуса в Казани напугал клоун

Пассажиры одного из казанских автобусов стали свидетелями необычной картины. В салоне автобуса ехал мужчина, одетый в костюм клоуна. При этом, мужчина в цирковом костюме напугал некоторых пассажиров.

- Всю дорогу в автобусе этот клоун смотрел на нас с подругой и страшно улыбался, - написала девушка в соцсетях, выложив фотографию.

Отметим, что напугал клоун не только автора фотографии, но и других пассажиров. Многим также было не по себе от соседства с клоуном.

- Я чуть со стула не упала о увиденного.

- Мой мозг бы этого не выдержал, у меня бы паника началась. Зловещий клоун.

- Это оно вернулся.

- Поехали поступать в мед и тут такое... страшно подумать, что потом будет.

Пользователи интернета, в комментариях под фотографией также заметили, что клоун ведет себя вполне прилично. Кроме того, у других пассажиров взгляд куда более зловещий.

- Клоун настоящий мужчина. В транспорте стоит, а женщины сидят.

Также пользователи интернета начали думать, по какой причине мужчина решил проехать в автобусе в таком образе. Среди вариантов были, например, то, что он просто решил повеселить пассажиров, а кто-то предположил, что это вообще кондуктор.