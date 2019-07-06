2019-07-06T11:25:51+03:00
Общество

"Смотрел на нас и страшно улыбался": Пассажиров автобуса в Казани напугал клоун

Люди не ожидали увидеть в общественном транспорте мужчину с красным носом
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Пассажиры одного из казанских автобусов стали свидетелями необычной картины. В салоне автобуса ехал мужчина, одетый в костюм клоуна. При этом, мужчина в цирковом костюме напугал некоторых пассажиров.

- Всю дорогу в автобусе этот клоун смотрел на нас с подругой и страшно улыбался, - написала девушка в соцсетях, выложив фотографию.

Отметим, что напугал клоун не только автора фотографии, но и других пассажиров. Многим также было не по себе от соседства с клоуном.

- Я чуть со стула не упала о увиденного.

- Мой мозг бы этого не выдержал, у меня бы паника началась. Зловещий клоун.

- Это оно вернулся.

- Поехали поступать в мед и тут такое... страшно подумать, что потом будет.

Пользователи интернета, в комментариях под фотографией также заметили, что клоун ведет себя вполне прилично. Кроме того, у других пассажиров взгляд куда более зловещий.

- Клоун настоящий мужчина. В транспорте стоит, а женщины сидят.

Также пользователи интернета начали думать, по какой причине мужчина решил проехать в автобусе в таком образе. Среди вариантов были, например, то, что он просто решил повеселить пассажиров, а кто-то предположил, что это вообще кондуктор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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