У задержанной в Казани кассирши не оказалось похищенных миллионов: появилось видео задержания Луизы Хайруллиной

Луизу Хайруллину вместе с мужем и двумя малолетними дочками задержали накануне вечером в спальном районе Казани. Несмотря на то, что она похитила из банка, в котором работала кассиром, 25 миллионов рублей, после бегства женщина с семьей ютилась в однокомнатной съемной квартире. Там ее и застали оперативники полиции и ФСБ.

На кухне оперативник предложил Луизе пообщаться по душам на камеру, но та молча отказалась. «На вопросы отвечать не будете, да?»: в последний раз спросил правоохранитель и вновь получил отказ – женщина отрицательно завертела головой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/718576" frameborder="0"></iframe> Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 миллионов рублей из банка, задержали в Казани.

К слову, Луиза также отказалась рассказать, куда она дела похищенные миллионы из банка. Эти деньги при ней так и не нашли.

Соседи в полном удивлении от того, что не знали, кто с ними рядом живет. Теперь они кусают локти, так как могли бы за информацию о местонахождении беглянки получить миллион рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/718594" frameborder="0"></iframe> В Казани соседи Хайруллиной не признали в ней беглеца-миллионера, за которую обещали награду..Лика ИСАЕВА

По словам соседей, Хайруллины не долго там прожили. В основном данная «однушка» сдается в наем жильцам посуточно. Так, что там постоянно творилось черт знает что. Последних слишком шумных съемщиков хозяйка выселила около недели назад. Тогда там и обосновалась семья беглецов-миллионеров, не в пример тихая для предыдущих арендаторов. Тихо заехали и также тихо их задержали – никто из жильцов подъезда в тот вечер не услышал никакого шума.

В эту пятницу Хайруллину, ее мужа и детей полиция должна доставить в Уфу.

Квартиру в панельном доме, где задержали Хайруллину, в основном сдавали посуточно.Фото: Лика ИСАЕВА

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Ранее появилась версия, что выйти на Луизу Хайруллину помог звонок деду от внучки. Но сам Рамиль Мулахметов опроверг kp.ru эту информацию (подробности)