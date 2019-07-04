"Деньги на одежду я не трачу": Девушка из Татарстана рассказала, как можно каждый день менять гардероб, но не тратить ни копейки
Девушка из Казани рассказала, как можно каждый день менять одежду, но не тратить на это деньги. Ее историю поведала ее коллега, написав об этом в соцсетях. История, как говорится, девушкам на заметку.
- Работаем в офисе, у меня одна коллега есть, каждый день новая шмотка, думала ей всё мама или ухажер покупает, а недавно она на корпорате призналась, мол всё просто, покупаю в магазине платье одеваю его на работу, а потом на следующий день иду сдавать типо не подошёл размер и ни разу не одевала. Бирки на месте. Или схожу на свидание, а утром возвращаю. Кризис говорит, деньги на одежду я не трачу. Как вы относитесь к такой "экономии"? - задалась вопросом девушка.
В комментариях под данным сообщением казанцы усомнились, что девушка рассказала правду. А если уж история правдивая, то рано или поздно, по мнению казанцев, обман девушки раскроют.
- Я не смогу так, просто потому что моя совесть не позволит этого, и если я беру одежду, то думаю что в будущем я щеголять в нём везде! А так продавцы должны заметить подвох после 5 возвратов, не?
- Каждый день после работы ездит вещи сдавать? Бред какой-то. Да и магазины ее в лицо должны знать тогда.
Нашлись и те, кто посчитал идею такого обновления гардероба весьма интересной и взяли лайфхак на заметку.
- Ну по сути прикольно. Считай всегда новенькое и место не занимает. Стирать не надо. А денег считай сколько экономит, сколько всякого полезного можно на них покупать.
- Если история правдивая, то молодец. Они же нас дурят со своими скидками. Значит и нам можно.
Кстати, нашлись и те, кто поступал подобным образом, но никто не стремился менять одежду каждый день.
ИСТОЧНИК KP.RU