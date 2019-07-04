2019-07-04T22:50:31+03:00
Общество

"Деньги на одежду я не трачу": Девушка из Татарстана рассказала, как можно каждый день менять гардероб, но не тратить ни копейки

Девушка каждый день приходила на работу в новой одежде, чем озадачила коллег
Владимир КРУПСКИЙ
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В историю девушки поверили не все.В историю девушки поверили не все.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Девушка из Казани рассказала, как можно каждый день менять одежду, но не тратить на это деньги. Ее историю поведала ее коллега, написав об этом в соцсетях. История, как говорится, девушкам на заметку.

- Работаем в офисе, у меня одна коллега есть, каждый день новая шмотка, думала ей всё мама или ухажер покупает, а недавно она на корпорате призналась, мол всё просто, покупаю в магазине платье одеваю его на работу, а потом на следующий день иду сдавать типо не подошёл размер и ни разу не одевала. Бирки на месте. Или схожу на свидание, а утром возвращаю. Кризис говорит, деньги на одежду я не трачу. Как вы относитесь к такой "экономии"? - задалась вопросом девушка.

В комментариях под данным сообщением казанцы усомнились, что девушка рассказала правду. А если уж история правдивая, то рано или поздно, по мнению казанцев, обман девушки раскроют.

- Я не смогу так, просто потому что моя совесть не позволит этого, и если я беру одежду, то думаю что в будущем я щеголять в нём везде! А так продавцы должны заметить подвох после 5 возвратов, не?

- Каждый день после работы ездит вещи сдавать? Бред какой-то. Да и магазины ее в лицо должны знать тогда.

Нашлись и те, кто посчитал идею такого обновления гардероба весьма интересной и взяли лайфхак на заметку.

- Ну по сути прикольно. Считай всегда новенькое и место не занимает. Стирать не надо. А денег считай сколько экономит, сколько всякого полезного можно на них покупать.

- Если история правдивая, то молодец. Они же нас дурят со своими скидками. Значит и нам можно.

Кстати, нашлись и те, кто поступал подобным образом, но никто не стремился менять одежду каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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