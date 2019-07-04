"Парень - красава!": в Казани мальчик подрабатывает кондуктором, чтобы помочь маме

Жители Казани начали замечать, что на одном из автобусных маршрутов кондуктором работает мальчик школьного возраста. Юный сотрудник, обилечивающий пассажиров, поразил некоторых горожан. Люд называли мальчика милым и обходительным.

- В отличие от возрастных кондукторов он вежливый, со всеми разговаривает, сдачу дает правильно, билеты отдает. Просто счастье попасть к такому кондуктору, - написала в соцсетях жительница Казани.

Впрочем, были и те, кто осудил появление в автобусе юного кондуктора. Дескать, ничего милого в этом нет, а на лицо эксплуатация детского труда. Некоторые даже намеревались пожаловаться в соответствующие органы.

Впрочем, количество гневных комментариев в соцсетях поумерилось, когда стало известно, почему мальчик работает кондуктором. Как выяснилось, парень помогает своей маме. Женщина работает в автотранспортном предприятии, но периодически испытывает проблемы со здоровьем. Тогда на помощь и приходит ее сын.

"Ещё остались дети которые не трясут с родителей деньги лёжа на диване".

"Большой молодец. Горжусь тобой малыш".

"Молодец пацан"

"Пацан - красава!"

"Молодец парнишка, не испорченный. Умница, здоровья этой семье"

С другой стороны, жители Казани озадачились последствиями такого интереса к юному кондуктору. В частности, казанцы надеются, что всплывшие факты никак не отразятся на работе мамы мальчика, иными словами ее не уволят. Также пользователи интернета опасаются, что историей заинтересуются органы опеки. Впрочем, по мнению некоторых горожан, причин для беспокойства нет.

- А что тут такого? Какая опека? Он же не разгружает вагон.Пускай учится считать деньги, с математикой ему легче будет. Может в будущем хочет стать водителем автобуса, просто он ещё юнец учиться водить. А вот маршрут и дорожные знаки учить тоже хорошо. И вообще работа кондуктора - она требует умение общаться с людьми, помочь при затруднительных положениях...Так что я рада за этого парнишку.

Позже в дело вмешалась и женщина, которая заявила, что мальчик был с ней и кондуктором он не работает, а форму примерил из интереса. Более того, по словам женщины, никаких проблем со здоровьем у нее нет. Она просто дала возможность мальчику попробовать себя в роли кондуктора и утолить его любопытство.