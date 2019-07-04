2019-07-04T18:54:58+03:00
Происшествия

В Казани водитель, сбивший инспектора ДПС, приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима

Лихач в суде пытался обвинить во всем пострадавшего полицейского [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Ново-Савиновском районном суде столицы Татарстана вынесли приговор 37-летнему Алмазу Заутдинову, который признан виновным в "Применении насилия представителя власти".

Напомним, 13 февраля этого года он сбил инспектора ДПС Динара Рахимова, который пытался остановить его. Сразу после наезда иномарка врезалась во встречный кроссовер. Нарушитель с места происшествия сбежал на такси, нашли его только на следующий день. Динара Рахимова с места происшествия госпитализировали с травмой ноги.

Наезд на инспектора ДПС в Казани попал на видео.

Выяснились, что Заутдинов не хотел встречаться с сотрудниками ГИБДД, потому как сел за руль без водительских прав, которых он был лишен до 2021 года за то, что дважды ездил на машине пьяным.

Сразу после задержания лихача доставили в суд, где рассматривали административное дело за отказ от прохождения медосвидетельствование - у Заутдинова были явные признаки наркотического или алкогольного опьянения.

Тогда мужчину приговорили к 15 суткам административного ареста за оставление места ДТП и обязали пройти освидетельствование в наркологическим диспансере. А за езду без водительских прав вменили штраф в 30 тысяч рублей.

Во время же рассмотрения уголовного дела Заутдинов пытался обвинить во всем инспектора ДПС - это он помешал ему управлять автомобилем и сам виноват в том, что попал под автомобиль. Но суд это оправдание не принял во внимание, и вынес вердикт - 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу

ИСТОЧНИК KP.RU

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