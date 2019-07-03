2019-07-03T16:12:28+03:00
Общество

"Пока Шнуров в Питере пьет, мы в Сабах копаем огород": Песня татарстанской певицы взорвала интернет, набрав более миллиона просмотров за сутки

Девушка в шутливой форме спела о жизни в Татарстане, упомянув о многих городах республики [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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Молодая татарстанская исполнительница Лэйна накануне, что называется, проснулась знаменитой. Она выпустила клип на собственую песню под названием "Малай на белом барсе". Видеоролик сразу же начал разлетаться по просторам интернета и за сутки принес Лэйне небывалую известность, а вместе с ней и более миллиона просмотров ее клипа.

Суть песни проста. Девушка в игривой и шутливой форме рассказывает о Татарстане, о городах республики, обычаях, а также о достижениях и главных брендах Татарстана.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Вот всего лишь некоторые из самых запоминающихся фраз из песни:

"Мы качаем нефть и молоко - капучино получается легко".

"Носим валенки Кукмара, в них так тепло зимой, о да!".

"Нам не нужен седан-баклажан, у нас есть КАМАЗ, Это мой Татарстан!".

"Пока Шнуров в Питере пьет, мы в Сабах копаем огород".

Отметим, что многим татарстанцам клип пришелся по душе. Некоторые в комментариях даже выражали мнение, что песня обречена стать главным хитом этого лета. В числе остальных мнений молодую исполнительницу уже сейчас предложили номинировать на поездку на Евровидение.

Клип татарстанской певицы.Instagram: https://www.instagram.com/leyna_ka VK: https://vk.com/leyna_ka Слушать мой альбом "Сою калыр" на Яндекс.Музыка: https://music.yandex.ru/album/6909592 Cлушать вКонтакте: https://vk.com/wall516539980_448 _________________________ Текст песни: 1 куплет: Эй, малай, алып киль эчпочмак Без него мне просто никак Я сижу у озера Кабан Монда элек Хан булган Эй, малай, айда в Челны Ой, мы забыли про Бавлы Но можем рассмотреть такой план, малыш Мамадыш Мы качаем нефть и молоко Капучино получается легко Для зимы валенки Кукмара В них так тепло зимой - О ДА Как-то бегал за мной мальчуган, Мне пришлось ехать с ним в Шемордан Нам не нужен седан баклажан, У нас есть Камаз, это мой Татарстан! Припев: Малай на белом барсе Кажется мне, принцем на коне 2 Куплет: Пока Шнуров в Питере пьет Мы в Сабах копаем огород Мунчада эти кычкыра: Себерке! Обругал или просто потерял? Вместо слов ай лав ю Мин сине яратам говорю Мин жырлыйм Сабантуйда Мой Татарстан - булдырабыз бергэ! _____________________ Правообладателем песни "Малай на белом Барсе" является лэйбл артиста Лэйна. Все права защищены, 2019г. #Лэйна #МалайНаБеломБарсе

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Не могли пользователи интернета обойти стороной и красоту девушки. Так, сразу несколько человек интересовались в соцсетях личной жизнью певицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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