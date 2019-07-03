"Пока Шнуров в Питере пьет, мы в Сабах копаем огород": Песня татарстанской певицы взорвала интернет, набрав более миллиона просмотров за сутки
Молодая татарстанская исполнительница Лэйна накануне, что называется, проснулась знаменитой. Она выпустила клип на собственую песню под названием "Малай на белом барсе". Видеоролик сразу же начал разлетаться по просторам интернета и за сутки принес Лэйне небывалую известность, а вместе с ней и более миллиона просмотров ее клипа.
Суть песни проста. Девушка в игривой и шутливой форме рассказывает о Татарстане, о городах республики, обычаях, а также о достижениях и главных брендах Татарстана.
Фото: скриншот с видео.
Вот всего лишь некоторые из самых запоминающихся фраз из песни:
"Мы качаем нефть и молоко - капучино получается легко".
"Носим валенки Кукмара, в них так тепло зимой, о да!".
"Нам не нужен седан-баклажан, у нас есть КАМАЗ, Это мой Татарстан!".
"Пока Шнуров в Питере пьет, мы в Сабах копаем огород".
Отметим, что многим татарстанцам клип пришелся по душе. Некоторые в комментариях даже выражали мнение, что песня обречена стать главным хитом этого лета. В числе остальных мнений молодую исполнительницу уже сейчас предложили номинировать на поездку на Евровидение.
Клип татарстанской певицы.Instagram: https://www.instagram.com/leyna_ka VK: https://vk.com/leyna_ka Слушать мой альбом "Сою калыр" на Яндекс.Музыка: https://music.yandex.ru/album/6909592 Cлушать вКонтакте: https://vk.com/wall516539980_448 _________________________ Текст песни: 1 куплет: Эй, малай, алып киль эчпочмак Без него мне просто никак Я сижу у озера Кабан Монда элек Хан булган Эй, малай, айда в Челны Ой, мы забыли про Бавлы Но можем рассмотреть такой план, малыш Мамадыш Мы качаем нефть и молоко Капучино получается легко Для зимы валенки Кукмара В них так тепло зимой - О ДА Как-то бегал за мной мальчуган, Мне пришлось ехать с ним в Шемордан Нам не нужен седан баклажан, У нас есть Камаз, это мой Татарстан! Припев: Малай на белом барсе Кажется мне, принцем на коне 2 Куплет: Пока Шнуров в Питере пьет Мы в Сабах копаем огород Мунчада эти кычкыра: Себерке! Обругал или просто потерял? Вместо слов ай лав ю Мин сине яратам говорю Мин жырлыйм Сабантуйда Мой Татарстан - булдырабыз бергэ! _____________________ Правообладателем песни "Малай на белом Барсе" является лэйбл артиста Лэйна. Все права защищены, 2019г. #Лэйна #МалайНаБеломБарсе
Фото: скриншот с видео.
Не могли пользователи интернета обойти стороной и красоту девушки. Так, сразу несколько человек интересовались в соцсетях личной жизнью певицы.
ИСТОЧНИК KP.RU