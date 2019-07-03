2019-07-03T17:00:36+03:00
Происшествия

В Казани отец зарезал свою 1,5 годовалую дочь, а затем пытался покончить с собой

Впрочем, мужчину спасли
Лика ИСАЕВА
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Мужчина попытался зарезать и себя, но медики смогли спасти жизнь злоуиышленнику.Мужчина попытался зарезать и себя, но медики смогли спасти жизнь злоуиышленнику.Фото: Иван ВИСЛОВ
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О том, что произошла беда, мама 1,5-летней девочки узнала из телефонного звонка своего супруга. Мужчина позвонил жене и сказал, что их ребенок весь в крови. Испуганная женщина сразу отправилась домой и вызвала медиков. Вместе с ними приехали и сотрудники правоохранительных органов.

В одной из квартир на улице Камиля Якуба в Приволжском районе столицы Татарстана, где проживала супружеская пара и их ребенок, сначала обнаружили раненного 35-летнего мужчину. Характер их происхождения дал основание предположить, что мужчина сам нанес их себе. Его госпитализировали в сопровождении полицейских. В комнате за диваном обнаружили тело 1,5 годовалой девочки с ранением в шею. От обильной кровопотери малышка скончалась на месте.

- По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Убийство малолетнего", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Как предполагают следователи, с ребенком расправился ее отец. Мужчина ранее был судим за распространение наркотиков. После оказания необходимой медицинской помощи подозреваемый будет задержан. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следователями будут изучены условия проживания ребенка, а также личность отца, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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