В Ульяновске в очередной раз загорелся "Солнечный" рынок

В Ульяновске горел специализированный (вещевой) рынок «Солнечный» (он же «27-ой») на проспекте Генерала Тюленева. Видео и фото с места ЧП начали появляться в социальных сетях.

Сообщение о пожаре пришло в 12.55. А в 13.13 пожарными была оперативно произведена ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших в результате чп нет.

По информации МЧС Ульяновской области, пожар начался на втором этаже павильона размерами 30х70ю. Его точная площадь уточняется.

Охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции Ульяновска.

В соцсетях горожане отмечают, что это уже не первый случай в истории рынка. Большинство из них придерживаются мнения, что ангар подожгли для «расчистки территории».