Устроил драку, зарезал диспетчера и спрятался в автобусе: появилось видео нападения

Стали известны подробности убийства 37-летней женщины-диспетчера АПОПАТ, которая скончалась 2 июля в реанимации одной из больниц Альметьевска. Напомним, что на женщину после ссоры напал с ножом 42-летний водитель автобуса. Мужчина оказался ранее судим за побои и нанесении тяжкого вреда здоровью.

В тот день у мужчины был выходной. Он приехал в Альметьевское Производственное Объединение Пассажирского Автотранспорта (АПОПАТ), чтобы отремонтировать свой автобус.

Во время этого он начал выпивать на территории предприятия. В итоге уже будучи пьяным мужчина решил выяснить отношения со своей знакомой, которая работала там же диспетчером.

На почве ревности они поссорились и подрались. Их разняли сотрудники АПОПАТ, и мужчина сделал вид, что ушел. Но он вернулся, причем вооруженный ножом. Ревнивец смог пролезть в узкое окошко диспетчерской и напал на женщину. Он несколько раз ударил лезвием в ее шею и живот.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="268" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/718356" frameborder="0"></iframe> В Татарстане водитель автобуса зарезал своего диспетчера.соцсети

Очевидцы вызвали "скорую". Пока раненную увозили в больницу, напавший на нее водитель автобуса скрылся. Искать его пришлось прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии Татарстана.

Эта игра в прятки долго не продлилась. Мужчину довольно быстро нашли в одном из гаражных боксов АПОПАТ - он прятался в салоне автобуса. Его задержали и передали следственно-оперативной группе УВМД Альметьевска. Спасти женщину не удалось - она скончалась в реанимационном отделении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в следственном комитете Татарстана.