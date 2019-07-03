"Не сможем Вам ничем помочь": Автомобиль девушки из Татарстана расстреляли из пистолета, но страховая компания отказалась возместить ущерб

Утро 2 июля для жительницы Набережных Челнов, руководителя школы песочной анимации Алины Хайруллиной началось с неприятностей. Она вышла из дома, чтобы ехать на работу, а лобовое стекло автомобиля покрыто сетью трещин.

- Рядом с родительским домом оставила на несколько часов машину! Я считаю, что это просто беспредел! - возмущается женщина.

Алина огляделась и увидела камеру видеонаблюдения стоящей рядом пиццерии. Администрация, узнав о ЧП, предоставила молодой женщине запись. С ней она и поспешила в отдел полиции.

- Подъехала в Отделение полиции объяснила всю ситуацию предоставила плёнку на что сотрудники полиции просто развели руками и сказали что скорее всего не смогут ничем помочь!!!!! Попробуйте обратитесь в свою страховую компанию! - рассказывает Хайрулина в соцсетях об этом инциденте. - При обращении в страховую компанию кстати мне сказали тоже самое что не сможем Вам ничем помочь - попробуйте обратиться в отдел полиции! Классно да!!!!!!! Супер!!! Футболисты отдыхают! Ну что - обожаю наши правоохранительные органы!!!!

Лобовое стекло женщина заменила в автосервисе, где опытный мастер пояснил, что такие пробоины в стекле получились в результате нескольких выстрелов из пневматического пистолета. Кому и чем не угодила мастер песочной анимации, на чьи занятия и мастер-классы с удовольствием ходят и родители, и дети, Алина даже не предполагает.

Историю с "расстрелом" прокомментировал юрист Андрей Сычев.

- В полиции должны были принять заявление от женщины, - утверждает Сычев. - На основании справки, которую Хайруллиной должны были выдать в отделе полиции о совершенном правонарушении в отношении ее имущества, страховая компания должна оплатить замену лобового стекла.

Алина Хайруллина весной стала героиней еще одной истории: во время отпуска с семьей на Тенерифе ее дети заболели ветрянкой, и семью высадили с самолета. Страховая компания помогла жителям автограда пережить время, затраченное на лечение, и вернуться в Татарстан.