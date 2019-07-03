Собственное производство - гордость «Ленты»

Чтобы плотно покушать или перекусить на скорую руку, совсем не обязательно тратить драгоценное время у плиты. Благо общественное питание развито сейчас практически повсеместно. Останется лишь определиться - отправиться ли в дорогой ресторан, небольшое кафе или ресторан быстрого питания, а может быть, и вовсе в ларек с пирожками у дома... Куда важнее, чтобы продукты в блюдах были свежими, а повара работали в чистых помещениях. Очень хорошим «бонусом» станут и гуманные цены на готовую продукцию. Соотношение цены и качества на продукцию собственного производства гарантируют во всех гипермаркетах сети «Лента». Ко всему прочему руководство компании настолько уверено в своей продукции, что с удовольствием принимает участие практически во всех массовых гуляниях в городах своего присутствия. Так, в прошедшие выходные на двух городских площадках празднования Сабантуя в Казани гостей угощали пирогами и напитками, изготовленными в сети «Лента».

На сегодняшний день ассортимент собственного производства сети «Лента» насчитывает более 80 наименований горячей продукции, более 60 видов салатов, около 20 разновидностей напитков. Также на прилавках можно всегда найти в том числе полуфабрикаты из мяса птицы, свинины, говядины и морепродуктов - все это в виде замаринованного мяса, купат, колбасок и стейков. В «сезонные» дни ассортимент продукции увеличивается в разы.

- Сейчас, например, большим спросом пользуются заготовка для окрошки и квас, - рассказала «Комсомолке» региональный менеджер по производству в сети «Лента» Анастасия Колтакова.

Кстати, в гипермаркетах «Лента» обязательно что-то для себя найдут любители фастфуда: на прилавках представлены курица-гриль, наггетсы, гамбургеры, сэндвичи и лонги. Тем, кто следит за питанием, в магазине предложат различные ягодные смузи, милк-шейки и детоксы.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРАДИЦИЯМИ

Ассортимент продукции постоянно расширяется. Например, помимо обычного хлеба, пирогов и багетов с наполнителями на прилавках с недавних пор появились двенадцать видов рустикального хлеба.

- Этот хлеб пекли в домашних печах. Сейчас мы хотим повторить эту технологию и выпекаем хлеб в подовых печах, - отметила Анастасия Колтакова. - Закваска на такой хлеб настаивается больше суток, а значит продукт получится воздушным и полезным.

Отличает такой хлеб не только вкус, но и зажаристая корочка коричневого цвета. Для разнообразия в рустикальную выпечку добавлены киноа и семена чиа, чтобы хлеб стал более полезным и более интересным на вкус.

- Этот хлеб есть в каждом гипермаркете «Лента». Он уже пользуется спросом и нашел своего потребителя, - похвасталась Колтакова.

Также сейчас в магазине можно купить продукцию, приготовленную на гриле: рыбу, мясо птицы, свинину, кальмаров.

- С приходом лета все активно начинают жарить мясо на пикниках, и мы решили добавить такую продукцию и на наши витрины, - пояснила Анастасия Колтакова.

Кроме того, на прилавках появились национальные блюда - кыстыбый и манты по-казански, а также салаты с интересным вкусовым сочетанием «Алсу» и «Зилант». Всего линейка национальных блюд состоит из 12 наименований.

МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ

Как отметила региональный менеджер, первое место в политике компании «Лента» занимают стандарты качества.

- Мы готовим без консервантов, поэтому наша продукция с небольшим сроком годности, по истечении которого продукция просто утилизируется, - отметила она. - Кроме того у нас есть проекты «Горячий хлеб» и «Хлеб каждые два часа», которые позволяют нам донести до наших покупателей максимально свежую и вкусную продукцию.

Компания «Лента» приглашает всех за покупками в свои гипермаркеты и желает отлично провести лето!