2019-07-03T12:21:14+03:00
Происшествия

В Татарстане в аварии вахтового автобуса и легковушки пострадали восемь человек

Состояние водителя легкового автомобиля расценивается как тяжелое
Лика ИСАЕВА
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На месте аварии работают медики и полицияНа месте аварии работают медики и полицияФото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием легкового автомобиля и вахтового автобуса произошла 3 июля на 202 километре автодороги Р-239 "Казань-Оренбург" на территории Альметьевского района республики. В результате аварии движение по этому участку ограничено, введено реверсивное движение транспорта.

Как сообщили "КП-Казань" в МВД Татарстана, в больницу в тяжелом состоянии увезли водителя легковушки. В автобусе пострадали семь человек, их состояние оценивается как средней и легкой степени.

Причины аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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