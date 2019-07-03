В Татарстане в аварии вахтового автобуса и легковушки пострадали восемь человек

Авария с участием легкового автомобиля и вахтового автобуса произошла 3 июля на 202 километре автодороги Р-239 "Казань-Оренбург" на территории Альметьевского района республики. В результате аварии движение по этому участку ограничено, введено реверсивное движение транспорта.

Как сообщили "КП-Казань" в МВД Татарстана, в больницу в тяжелом состоянии увезли водителя легковушки. В автобусе пострадали семь человек, их состояние оценивается как средней и легкой степени.

Причины аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции Татарстана.