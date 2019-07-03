2019-07-03T12:21:14+03:00
Общество

Проживающей в Татарстане семье беженцев с Украины, о которой рассказали во время прямой линии с Владимиром Путиным, выдали российские паспорта

Документы выдали Екатерине, Ричарду и Джимми Люльковичам
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Теперь вопрос с оформлением гражданства решится заметно быстрее.Теперь вопрос с оформлением гражданства решится заметно быстрее.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" жители Набережных Челнов - многодетная семья Люльковичей рассказала о своей проблеме: в 2014 взрослые и девять ребят вынуждены были переехать из украинского Торецка, тогда еще Дзержинска (Донецкая область), когда там начались боевые действия. С тех пор они проживают на территории России, но не имеют гражданства. Из-за этого возникают сложности с работой. Основная причина - отсутствие гражданства России. Легализоваться, получив официальный статус беженца, у них также не получается.

Эта история близится к счастливому завершению - сегодня, 3 июля, в отделе полиции № 3 «Центральный» УМВД Набережных Челнов Татарстан торжественно вручили паспорта граждан Российской Федерации Екатерине, Ричарду и Джимми Люльковичам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Благодаря этому обращению, в кратчайшие сроки семья была включена в Государственную программу по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Были оформлены все необходимые документы. Это быстро позволило троим детям Владимира Люльковича в упрощенном порядке приобрести российское гражданство. Вскоре решится вопрос и по закреплению правового статуса для остальных членов его семьи.

- Врио начальника УВМ МВД по Республике Татарстан полковник полиции Рустем Аманов вручил паспорта граждан Российской Федерации 24-летней Екатерине, 28-летнему Ричарду и 22-летнему Джимми Люльковичам и поздравил их с этим знаменательным событием, - добавила Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Знаю, что не нужно, чтобы он видел, как маме плохо и больно»: у больной раком жительницы Казани Айгуль Фазыйловой ухудшилось состояние здоровья
В хосписе матери, которая из-за смертельного диагноза готова отдать своего сына в приемную семью, провели экстренную откачку жидкости из легких [фото]
Первые пациенты вернулись в Архангельскую область из московских клиник
Из Москвы домой, в Ленский район Архангельской области, вернулись первые пациенты, получившие бесплатную медицинскую помощь в столице в рамках реализации программы «Москва – столица здоровья», реализуемой Правительством города Москвы
«Знаю, что не нужно, чтобы он видел, как маме плохо и больно»: у больной раком жительницы Казани Айгуль Фазыйловой ухудшилось состояние здоровья
В хосписе матери, которая из-за смертельного диагноза готова отдать своего сына в приемную семью, провели экстренную откачку жидкости из легких [фото]
Новости 24
В Казани водитель легковушки, выясняя на дороге отношения с байкером, достал пистолет
В Набережных Челнах отметят праздник Ивана Купала
В Татарстане назначили двух новых заместителей главы Минстроя республики
ВТБ получил три награды Visa Global Service Quality
От измен до пристрастия к алкоголю и компьютерным играм: Стали известны главные причины разводов в Татарстане
В Казани полностью отремонтируют улицу Академика Сахарова
В Казани 4 июля прогнозируют дождь с грозой и до 23 градусов тепла
С начала года клещи покусали более 5 тысяч татарстанцев
"Отойдите от человека, он уже задержан": в центре Казани у сотрудников ГИБДД попытались "отвоевать" пьяного таксиста
Почти треть трудоспособного населения в Чувашии умирает от внешних причин: аварии, убийства, отравления
Два молодых парня из Новочебоксарска совершили убийство, чтобы скрыть грабеж
В сфере интересов нефтяная, строительная и туристическая отрасли: В Казани состоялся бизнес-форум Татарстан-Словакия
УНИКС продлил контракты с Колесниковым и Сергеевым
В Чувашии из-за мигрантов на месяц приостановили работу пилорамы