Проживающей в Татарстане семье беженцев с Украины, о которой рассказали во время прямой линии с Владимиром Путиным, выдали российские паспорта

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" жители Набережных Челнов - многодетная семья Люльковичей рассказала о своей проблеме: в 2014 взрослые и девять ребят вынуждены были переехать из украинского Торецка, тогда еще Дзержинска (Донецкая область), когда там начались боевые действия. С тех пор они проживают на территории России, но не имеют гражданства. Из-за этого возникают сложности с работой. Основная причина - отсутствие гражданства России. Легализоваться, получив официальный статус беженца, у них также не получается.

Эта история близится к счастливому завершению - сегодня, 3 июля, в отделе полиции № 3 «Центральный» УМВД Набережных Челнов Татарстан торжественно вручили паспорта граждан Российской Федерации Екатерине, Ричарду и Джимми Люльковичам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Благодаря этому обращению, в кратчайшие сроки семья была включена в Государственную программу по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Были оформлены все необходимые документы. Это быстро позволило троим детям Владимира Люльковича в упрощенном порядке приобрести российское гражданство. Вскоре решится вопрос и по закреплению правового статуса для остальных членов его семьи.

- Врио начальника УВМ МВД по Республике Татарстан полковник полиции Рустем Аманов вручил паспорта граждан Российской Федерации 24-летней Екатерине, 28-летнему Ричарду и 22-летнему Джимми Люльковичам и поздравил их с этим знаменательным событием, - добавила Ирина Волк.