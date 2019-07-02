Здоровые сотрудники – это выгодно

Участники встречи обсудили актуальные вопросы внедрения комплексной системы медико-биологического обеспечения здоровья и трудоспособности среди работников Компании.

Забота о здоровье работников, обеспечение их благополучия всегда были важной составляющей социальной политики и корпоративной культуры «Татнефти». Сегодня по инициативе генерального директора Компании Н.У. Маганова эта работа выходит на качественно новый уровень благодаря применению системных знаний и инновационных технологий современного периода для крупных промышленных предприятий, осуществляющих добычу и переработку нефти и газа.

С целью обеспечения качества и доступности медицинской помощи работникам группы компаний «Татнефть», а также формирования наиболее технологичных медицинских направлений в «Татнефти» создан Проектный офис «Создание медицинского управления ПАО «Татнефть». В настоящее время проводится анализ сохраненных организационных подходов классической промышленной медицины, направленных на предупреждение производственных травм и профессиональных заболеваний и изучаются лучшие международные практики профилактики неинфекционных заболеваний (НИЗ), связанных преимущественно с образом жизни и технологиями, изменившими сам производственный процесс.

Прошедший семинар стал первой серьезной дискуссионной площадкой, в рамках которой был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с тем, как здоровье работников становится новым экономическим активом для предприятия.

Форум был организован Управлением по работе с персоналом при участии советника генерального директора Компании «Татнефть» по спорту Елены Яшиной совместно с Institute for Health and Productivity Management – IHPM (штат Аризона США) и Work Place Wellness Alliance.

В работе семинара приняли участие топ-менеджеры и сотрудники исполнительного аппарата «Татнефти», Управления социальными объектами, МСЧ ПАО «Татнефть» и г. Альметьевска, санаторно-курортных учреждений, профилакториев, спортивных и оздоровительных организаций, в том числе Академии хоккея «Ак Барс».

В центре обсуждения оказались новые подходы к сохранению здоровья: Wellness и wellbeing направления, инновационные технологии в медицине труда, а также то, как их внедрение на производстве влияет на повышение производительность. Фактически эти термины характеризуют осознанное отношение к своему здоровью, активный образ жизни, отказ от вредных привычек - курения, алкоголя, не правильного питание, то есть управление рисками развития заболеваний.

Своим опытом на протяжении двух дней делились - президент и исполнительный директор IHPM Шон Салливан, главный операционный директор IHPM Дебора Лав и исполнительный директор IHPM Сколоково Айрат Хабиров.

Как было отмечено, компании выгодно заботиться о здоровье, физическом и психологическом благополучии персонала, ведь те дни, которые работник проводит на больничном, неизбежно оборачиваются финансовыми потерями.

Лекторы из США поделились кейсами, где на примерах зарубежных компаний были проведены исследования, доказавшие, к примеру, что такие явления как депрессия, психоэмоциональная неустойчивость, плохой сон напрямую оказывают воздействие на снижение работоспособности.

Отсюда следует один из главных выводов – профилактические работы по оздоровлению сотрудников существенно минимизируют издержки и повышают общую производительность труда.

Участники встречи пришли к общему мнению, что совместная работа с учетом мнения всех заинтересованных сторон поможет разработать эффективные механизмы внедрения корпоративной программы охраны здоровья. Реальным же результатом этой работы станут преумножение человеческого капитала, сокращение издержек и потерь, экономический рост, и в целом повышение конкурентоспособности Компании.

По итогам двухдневного форума его участники получили сертификаты от Institute for Health and Productivity Management.

Шон Салливан - Президент и исполнительный директор IHPM:

«К сожалению не все компании понимают важность и значимость менеджмента здоровья и производительности. Могу сказать, что «Татнефть» первая компания в России кто поднимает этот вопрос на таком серьезном уровне и в этом большая заслуга лично генерального директора Компании Наиля Маганова. У нас есть опыт работы с крупными нефтяными компаниями по всему миру, поэтому я думаю, что наш опыт поможет «Татнефти» измерить экономические издержки от потери производительности и продуктивности»

Рустам Мухамадеев – заместитель генерального директора по общим вопросам Компании «Татнефть»:

«У нас есть свои эффективные программы по оздоровлению, профилактике, спорту, популяризации здорового образа жизни, то есть все то, что сейчас в мире определяют, как wellness. Санатории-профилактории, детские-оздоровительные лагеря, корпоративная спартакиада, Центры активного долголетия и др., вся эта система хорошо работает. Но сегодня нам необходимы эффективные инструменты для анализа и систематизации. С этой точки зрения семинар очень полезен, и я думаю с помощью наших коллег мы в Компании выработаем дальнейшую стратегию развития социально-оздоровительной сферы»

Елена Яшина - советник генерального директора Компании «Татнефть» по спорту:

«Сегодня мы слышали о тех вещах, которые, наверное, до сегодняшнего дня мало кто знал и тем более не оценивал это в деньгах, в перспективе. Мы говорим о финансовой потери от работников, которые не на больничном листе (абсентизм), а о тех, кто ходит на работу в плохом физическом состоянии из-за депрессии, плохого сна, аллергии и т.д., что приводит по данным глобальных международных исследований еще к большим экономическим потерям (презентизм). Таким образом бремя заболеваний является больше, чем привыкли мы считать и требуются знания, чтобы по-новому взглянуть на данный вопрос и оценить производственные потери»