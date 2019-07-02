2019-07-02T18:11:31+03:00
Происшествия

Житель Саранска благодаря камере видеонаблюдения узнал, что его иномарку повредили во время драки

Мужчина обратился за записью, так как не мог понять, что же произошло на самом деле [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Молодых людей кинулись разнимать друзья.Молодых людей кинулись разнимать друзья.Фото: скриншот с видео
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26 июня в Саранске житель дома №25а на улице Войнова вышел утром, чтобы отправиться на своей иномарке по делам и обмелел. Машину за ночь успел кто-то повредить – на двери была сильная вмятина. Никаких следов вредителя уже не было видно, да и из соседей никто не мог ничего сказать – дело то было, когда все спали.

На счастье, автовладельца, на подъезде его дома стояла видеокамера. Мужчина обратился за записью. Благодаря ей стало понятно, как и кто повредил машину. Оказалось, все произошло во время драки, которая возникла между молодыми людьми. В ту ночь парни и девушки устроились около подъезда, чтобы выпить.

Но в один из моментов что-то пошло не так. Двое из компании начали выяснять отношения на кулаках. Их кинулись разнимать друзья. В ходе этого и была повреждена иномарка.

Житель Саранска благодаря камере видеонаблюдения узнал, что его иномарку повредили во время драки.

Теперь ее владелец может рассчитывать на справедливость. Мужчина вместе с записью с камеры видеонаблюдения отправился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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