26 июня в Саранске житель дома №25а на улице Войнова вышел утром, чтобы отправиться на своей иномарке по делам и обмелел. Машину за ночь успел кто-то повредить – на двери была сильная вмятина. Никаких следов вредителя уже не было видно, да и из соседей никто не мог ничего сказать – дело то было, когда все спали.

На счастье, автовладельца, на подъезде его дома стояла видеокамера. Мужчина обратился за записью. Благодаря ей стало понятно, как и кто повредил машину. Оказалось, все произошло во время драки, которая возникла между молодыми людьми. В ту ночь парни и девушки устроились около подъезда, чтобы выпить.

Но в один из моментов что-то пошло не так. Двое из компании начали выяснять отношения на кулаках. Их кинулись разнимать друзья. В ходе этого и была повреждена иномарка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="928" height="576" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/718033" frameborder="0"></iframe> Житель Саранска благодаря камере видеонаблюдения узнал, что его иномарку повредили во время драки.

Теперь ее владелец может рассчитывать на справедливость. Мужчина вместе с записью с камеры видеонаблюдения отправился в полицию.