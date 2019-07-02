«Знаю, что не нужно, чтобы он видел, как маме плохо и больно»: у больной раком жительницы Казани Айгуль Фазыйловой ухудшилось состояние здоровья

Во вторник, 2 июля, больной раком матери-одиночке из Казани Айгуль Фазыйловой экстренно провели плевральную откачку жидкости из легких. Состояние женщины резко ухудшилось, о чем она сразу призналась на своей соцстранице. Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба для ее подписчиков. Ведь Айгуль так долго не публиковала плохих новостей о своем здоровье и так часто улыбалась на фотографиях.

Сейчас Фазыйлова вновь находится в хосписе вместе с 7-летним сыном Амиром, который пару недель назад выпустился из детского сада.

Фото: instagram.com/aafazylova

- Мое солнышко всегда со мной. Знаю, что не нужно, чтобы он видел, как маме плохо и больно, но он у меня молодец. Мужчина мой! С его присутствием и поддержкой я преодолею все невзгоды и сложности! Он моя опора и смысл моей жизни. Люблю его больше всех на свете! – написала Айгуль.

Совсем недавно Айгуль перенесла другую операцию. После отдыха в Адлере, где женщина провела майские праздники, на ее ноге образовалась шишка. Причина того – уколы, которые Фазыйлова делала себе самостоятельно.

21 мая, Айгуль перенесла операцию по вскрытию раны и очистки ее от гноя. Традиционного отчета о хирургическом вмешательстве не последовало и подписчики женщины стали за нее переживать. Успокоила их Айгуль лишь спустя пару дней. Оказалось, что она плохо себя чувствовала и попросту не хотела общаться с людьми.

Фото: instagram.com/aafazylova

Напомним, 30-летняя жительница Казани Айгуль Фазыйлова уже несколько лет упорно борется с раком груди. Однако врачи лишь разводят руками, говоря, что шансов выздороветь у женщины нет.

Фото: instagram.com/aafazylova

Директор городского хосписа Владимир Вавилов говорил, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для ее сына Амира.

Фото: instagram.com/aafazylova

Отец мальчика пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Ранее опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной, а президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился оплатить семье квартплату, детский сад и занятия для Амира в кружке по футболу.

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли женщины метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно.

Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Однако сама Айгуль не опускает рук. Она до сих пор проводит много времени с сыном, встречается с подругами и даже признается, что по-настоящему счастлива.

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