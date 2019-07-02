2019-07-02T13:12:28+03:00
Общество

50 тысяч километров за 2 года: в Казани нашли утраченную могилу первого в мире кругосветного велопутешественника

Исследователи личности Онисима Панкратова надеются, что в скором времени в городе появится памятник рекордсмену [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: www.facebook.com/gardena.esФото: www.facebook.com/gardena.es
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27 июня в Казани была обнаружена могила героя Первой Мировой войны, военного летчика, полного Георгиевского кавалера, спортсмена и первого в мире кругосветного велопутешественника Онисма Панкратова, который погиб на войне в 1916 году.

О находке сообщил местный фотограф Сергей Ермолаев. Он уже 45 лет занимается изучением личности велопутешественника.

Известно, что в кругосветное путешествие 23-летний Панкратов отправился из города Харбина в июле 1911 года. Обратно он вернулся 28 июля 1913 года, затратив на свое путешествие 2 года и 18 дней и преодолев порядка 50 тысяч километров. Маршрут путешествия на карте внешне представлял собой восьмерку. За время пробега велогонщик сменил 53 покрышки, четыре седла, два руля, 11 цепей и 750 спиц.

Фото: www.facebook.com/gardena.es

Фото: www.facebook.com/gardena.es

Ермолаев выразил надежду на то, что в ближайшее время в столице Татарстана установят памятник земляку-рекордсмену.

- Двое казанских спортсменов, совершили кругосветный велопробег, посвятив его столетию «кругосветки» Панкратова и Казанской Универсиаде. Предполагалось, что финиш велопробега должен произойти у нового памятника О. Панкратову. Вопрос об установке которого многократно обсуждался общественностью, в печати, на телевидении, рассматривался органами власти, предварительно было согласовано место установки памятника с архитектурным управлением города, московским скульптором выполнены два масштабных макета в пластилине, однако окончательного решения по этому вопросу по сей день не принято, - делится Ермолаев.

К слову, памятник Панкратову в Казани должен был появится еще в 1917 году на улице Петербургской. Однако Октябрьская революция и Гражданская война не позволили этому случиться.

Фото: www.facebook.com/gardena.es

Фото: www.facebook.com/gardena.es

ИСТОЧНИК KP.RU

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