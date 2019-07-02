2019-07-02T13:46:54+03:00
Общество

"Как теперь объяснить дочке, почему дядя без трусов": жительница Казани возмутилась загоравшим голышом мужчиной

Молодой человек попал всем телом не только под яркое летнее солнце, но и в объектив камеры мобильного телефона очевидца
Ирина ЛЕСКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жители столицы Татарстана продолжают шокировать и шокироваться на пляжах и других общественных местах. Кто-то воспользовавшись удаленностью от жилых домов и уединенностью предпочитает загорать нагишом, другие, случайно став невольным свидетелем слишком натуральной сцены спешит сфотографировать и пожаловаться в соцсети: "Как им не совестно!".

Очередные снимки опубликовала одна из горожанок после прогулки с детьми по берегу Казанки. На "диком" не оборудованным пляже под кустом загорал молодой человек. Чтобы принять солнечную ванну, он полностью разделся. Но, видимо, не учел, что мимо него абсолютно голого могут прогуливаться другие, тем более мать с маленькими детьми.

"Я в шоке! Гуляла сегодня на Казанке, ну капец в край обнаглели Я была с маленькими детьми, это ужас! Как с такими бороться?? Ребенок теперь плачет и задает неудобные вопросы... как теперь объяснить дочке, почему дядя без трусов" - написала в соцсетях возмущенная очевидец (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.).

Женщина успела сделать фотографии "бесстыжего" мужчины и выложила их в соцсетях. Количество комментариев под ними быстро перевалило почти за три сотни. Кто-то откровенно смеется, кто-то возмущается вместе с автором поста. Но есть и очень конструктивные:

"Столько благоустроенных парков для маленьких детей, а вы на какой-то пустырь поперлись на голых мужиков глазеть"

"А то яжематери суют своих детей в чужие жизни, потом жалуются"

"Обычно когда что- то омерзительно человеку, он пройдет мимо. Странно, когда подходят близко и начинают еще и фотографировать. И совсем неудивительно,если ребенок плачет - мама небось целый день обсуждению данной темы посвятила"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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