"Девушка-огонь!": Красотка из Татарстана разделась ради фотосессии в стиле русалочки

Жители и гости Татарстана, которые приехали отдыхать на Камское Устье, могли увидеть русалку. Полуголая девушка, у которой из одежды был только хвост, стала участницей тематической фотосессии. Люди не могли пройти стороной и начали фотографировать девушку в необычном наряде.

В соцсетях разгорелось обсуждение откровенной фотосессии. Многие посчитали, что девушка перестаралась с выбором образа.

- Ариель нынче не та.

- Топик конечно можно было и одеть, симпатичнее б было.

- Русалки были скромными, прятали свои прелести за ракушками. А тут очередная показуха для накрутки лайков и комментов.

Фото: vk.com/vkazani

Однако гораздо больше пользователей соцсетей встали на защиту девушки, отметив, что фотосессии получилась отменной, да и девушка - красотка.

- Какая красота! Девушка - огонь, работа стилиста и фотографа тоже прекрасная. Сразу виден творческий подход.

- Какая прекрасная русалка. Красотка) Кто её шлюхой тут назвал, ботинок вам в рот.

- Очень красивая девушка, с красивой фигурой.

К общему мнению пользователи соцсетей не пришли. Кто-то посчитал, что это красиво и достойно восхищения, а кто-то посчитал фотосессию пошлой и слишком откровенной. Не обошлось и без стандартного комментария о том, что девушка могла бы и прикрыться, так как ее могли бы увидеть дети.