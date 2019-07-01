Tele2 увеличила емкость LTE-сети к летнему сезону

Tele2 увеличила емкость покрытия LTE-сети в Татарстане к летнему сезону. Повышенное внимание компания уделила популярным местам отдыха горожан и населенным пунктам с высоким уровнем потребления data-сервисов. По итогам пяти месяцев 2019 года количество базовых станций четвертого поколения в республике увеличилось на 40%.

Tele2 в Татарстане продолжает развивать сеть четвертого поколения. Накануне летнего сезона 2019 года компания сфокусировалась на повышении емкости покрытия 4G в малых населенных пунктах и увеличила количество базовых станций в регионе на 40%. Работы велись в жилых массивах Нижнекамского, Лениногорского, Альметьевского, Бавлинского и других районов. Впервые технология 4G появилась в более 50 населенных пунктах, таких как с. Усады, с. Сокуры и с. Никольском Лаишевского района, с Пестрецы Пестречинского района, г. Арск и других.

Повышенное внимание Tele2 уделила крупным населенным пунктам с высоким уровнем потребления интернет-трафика. Оператор увеличил емкостное покрытие сети четвертого поколения в Набережных Челнах, на центральных улицах Заинска и Бугульмы, а также в Зеленодольске и Нижнекамске.

В столице Татарстана компания также реализовала ряд технических решений, направленных на расширение емкости действующей LTE-сети в районе пешеходной улицы Петербургской и в других распространенных местах летнего отдыха горожан – на набережной оз. Кабан, в парке у ДК Химиков, вблизи детского парка «Калейдоскоп» и других. Дополнительное оборудование также установили в районе ТЦ «Южный» и возле ТЦ «Горки Парк».

Развитие 4G-технологии в Татарстане оператор ведет на фоне высокого роста потребления data-сервисов и стабильной миграции интернет-трафика в сеть четвертого поколения. Каждый второй абонент Tele2 в регионе – пользователь высокоскоростного мобильного интернета, доля 4G в общем объеме потребления интернет-трафика продолжает стремительно расти и составляет уже более 55%. По итогам пяти месяцев 2019 года объем скачанных в сети LTE гигабайтов вырос еще на 15%.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«При подготовке сети к летнему сезону мы сфокусировались в первую очередь на популярных местах отдыха жителей региона, загородных туристических локациях и трафиковых городских локациях, где летом пешеходный поток традиционно возрастает в несколько раз – это парки, набережные, центральные площади и пешеходные улицы. Усиление сети позволило нашим абонентам даже в периоды пиковых нагрузок комфортно пользоваться мобильными услугами – смотреть видео онлайн, вести прямые трансляции в социальных сетях и пользоваться мессенджерами везде, где им это необходимо. Мы видим растущую востребованность именно 4G-сервисов, поэтому планомерно работаем над развитием сети именно четвертого поколения».