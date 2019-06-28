Конкуренция и нацпроекты: позиция ФАС России

С чем связан интерес антимонопольной службы к национальным проектам и каким будет ближайшее будущее государственных закупок в интервью с начальником отдела контроля закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Алмазом Яфизовым

Алмаз Альбертович, сегодня много говорится о реализации Национального плана по развитию конкуренции, а в последнее время всё чаще звучат вопросы, связанные с тем, как в стране реализуются приоритетные национальные проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году, и разработанные по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Как эти направления связаны между собой и какова роль ФАС России?

- Если вернуться к истории, то в декабре 2017 года Президентом России в целях укрепления национальной экономики, дальнейшего развития конкуренции и недопущения монополистической деятельности был подписан Указ за № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». За ним последовал Национальный план развития конкуренции, который мы оцениваем, как масштабный стратегический документ, чья задача – максимальное содействие развитию конкуренцию во всех сферах экономики. Два эти документа, по сути, закрепили тот факт, что конкуренция заняла свою полноценную нишу в приоритетах государственной политики. В Национальном плане она определена как одно из основных направлений, благодаря которому будет обеспечиваться развитие России и в экономическом, и социальном плане.

Что касается приоритетных национальных проектов, то их реализация закреплена в 2018 году майским указом Президента России за №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Направлений развития три – «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост», но при этом каждый содержит ещё целый ряд приоритетных направлений, чья реализация направлена на улучшение благосостояния России и граждан страны. Применительно к деятельности ФАС России и её территориальных органов, одним из которых является Татарстанское УФАС, национальные проекты как государственные инициативы предусматривают внушительное финансирование и должны реализовываться на принципах конкуренции, в противном случае они не дадут положительного эффекта для экономики страны.

Как региональным подразделением ФАС России нами проводятся проверки по государственным контрактам, заключаемым в рамках нацпроектов. Это связано и в целом с мониторингом государственных закупок, и нарушениями, которые выявляются в ходе их проведения, и обращениями, которые поступают в антимонопольную службу.

То есть Вы будете следить за тем, чтобы достигалась максимальная прозрачность таких закупок?

- В том числе. В Татарстане на сегодняшний день утверждено 13 проектов развития экономической, социальной, сельскохозяйственной, производственной и иных сфер жизни. На их реализацию выделено в общей сложности 44 млрд рублей, из которых 34,1 млрд – из федерального бюджета, 10,6 – из республиканского.

Для того, чтобы не получилось так, что реализация проектов превратилась в механизм для необоснованной прибыли недобросовестных участников рынка, и проводятся мониторинг и анализ проводимых в рамках нацпроектов закупок.

Выделение средств должно осуществляться на конкурентной основе с применением тех инструментов, которые для этого созданы: федеральные законы №№44-ФЗ и 223-ФЗ, а сами конкурсные процедуры не должны становится полем, где активно действуют компании с государственным участием – МУПы и ГУПы, которые работают на конкурентных рынках, а по факту получают преференции и преимущества. Конкуренция должна быть честной, а доступ к торгам – максимально открытым.

И что показывает практика таких мониторингов?

Татарстанским УФАС России были рассмотрены 23 обращения на нарушение процедуры реализации республиканских национальных проектов при проведении торгов В 12 случаях выявлены нарушения, в том числе связанные с необоснованным ограничением участников на участие в торгах, отклонение заявок, не допуск на торги. В 6-ти случаях выданы предписания об отмене процедуры торгов, и проведении их повторно с устранением нарушений.

Так, в мае 2019 года рассмотрены жалобы 2-х участников закупки, проводимой ФКУ «ВолгоВятскуправдор» на обслуживание систем видеонаблюдении на мостах, расположенных на территории Республик Татарстан и Чувашия. Сумма контракта – 167,5 млн руб. По итогам проведения торгов 4 из 6 участников были отклонены сразу за то, что неправильно описали используемые ими при выполнении работ материалы. При этом правильность/неправильность определялась не по 44-ФЗ, а по правилам, которые заказчик прописал в своей документации.

В чём конкретно состояли «требования» заказчика?

Одним из таких правил было то, что заказчик в документации прописал более 5 вариантов использования символа запятой в зависимости от того, какой перед ним стоит знак или буква, в то время как в русском языке при перечислении данный символ читается как «и». Также заказчиком была разработана инструкция по заполнению заявки на 9 листах, оформленная таким образом, что вводила участников в заблуждение и лишила их возможности правильно сформировать заявку, что противоречит закону о контрактной системе, где указано, что такая инструкция должна помогать в правильном заполнении заявки, а не наоборот.

Впоследствии данная закупка было отменена с предписанием в адрес заказчика о проведении её заново с учётом исправлений и приведения в соответствии с Законом 44-ФЗ.

И часто Вам приходится с таким сталкиваться?

Подобные нарушения не редкость, особенно в тех закупках, когда заказчики хотят, чтобы определённый поставщик выиграл аукцион и для этого делают документацию объёмней, прописывая всё то, что позволит отклонить «неугодных» им участников закупки.

Будут ли в будущем какие-то механизмы, которые позволят избегать подобных ситуаций?

В июле 2019 года вступят в силу новые изменения в Закон о контрактной системе, которые, как полагает Татарстанское УФАС России, облегчат и упростят закупочные процедуры для добросовестных заказчиков и поставщиков.

Так, одним из нововведений станет возможность размещения только проектной документации при проведении закупок на строительство, капремонт и реконструкцию без размещения технического задания и требований к стройматериалам, так как перечень работ и необходимые стройматериалы уже будут прописаны в проекте.

Участникам (поставщикам) не придётся описывать в заявке все характеристики строительных материалов, которые в своих объёмных инструкциях прописывал заказчик и которые приводили к неправильному заполнению заявок, а как следствие – к отклонению участников. Достаточно будет выразить согласие на выполнение работ в соответствии с проектной документацией.