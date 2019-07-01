«Рубин» перехватил трансферную цель «Зенита»: Как такое вообще возможно?

Казанский «Рубин» на данный момент можно назвать одним из самых активных игроков на трансферном рынке. Команду покинула большая группа футболистов, но постепенно на их позиции начали приобретать других.

Так на минувших выходных стало известно о том, что «Рубин» подписал контракты сразу с тремя новобранцами. И если бывшего игрока «Оренбурга» Сильвие Бегича и молодого грузинского форварда Зурико Давиташвили можно назвать добротными игроками, но не более того, то появление в «Рубине» Алексея Сутормина стало настоящей трансферной бомбой.

25-летний полузащитник стал настоящим открытием прошедшего сезона в Премьер-Лиге. В своем дебютном сезоне в элите он забил 9 голов за «Оренбург», став настоящим лидером команды. Такие результаты не остались незамеченными. Так, Сутормина впервые вызвали в сборную России, а в СМИ сообщалось, что его переход в «Зенит» уже, фактически, дело решенное. Однако Сутормин в итоге оказался в «Рубине».

- Я очень-очень рад оказаться в этом клубе, буду стараться приносить как можно больше пользы команде и помочь завоевать высокие места в этом сезоне. Лично я бы себе поставил за первый сезон в Премьер-Лиге четверку. У меня есть моменты, над которыми надо работать, расти. Надеюсь, что в «Рубине» я стану еще сильнее и буду играть еще лучше, - заявил футболист.

По словам Сутормина, над предложением «Рубина» он думал несколько дней и все же решился на переезд в Казань.

- Сначала Роман Сергеевич (Шаронов - Ред.) позвонил, мы с ним хорошо поговорили, он все рассказал о команде, о той роли, в которой меня видит. Я попросил дня три-четыре подумать, посоветоваться с семьей, потом в этот же день позвонил агент, подтвердил интерес от «Рубина». Я сказал, что уже поговорил с тренером, и моментов, которые могли бы помешать переходу, нет, так что все отлично прошло. Повторюсь, очень рад оказаться здесь, - признался спортсмен.

Выступать за «Рубин» Сутормин будет под 19-м номером. Он для футболиста, можно сказать, счастливый.

- Когда я еще в первую лигу попал в «Волгаре» взял 19-й номер, все хорошо пошло. В «Оренбурге» я тоже взял 19-й, он был свободен. Сейчас пришел в «Рубин», он опять свободен (улыбается). Мне с этим номером комфортно, надеюсь, что мои результаты и результаты команды станут еще лучше. Уже видел нарезки матча с «Мордовией», в целом есть понимание требований тренера, но у каждого тренера все равно есть свои нюансы. Я постараюсь быстро в вникнуть в них, - рассказал игрок.

Накануне Сутормин уже дебютировал за «Рубин» в контрольном матче против «Нижнего Новгорода». Первый матч оказался не самым удачным. Сутормин не забил, а «Рубин» проиграл 0:1.

- Есть, конечно, еще немного недопонимание. Думаю, что адаптация пройдет как можно быстрее, футболисты все играющие, так что не займет это много времени. Все будет хорошо, к сезону подойдем в полной боевой готовности и будем забивать, - выразил свое мнение после матча Сутормин.

Любители футбола, мягко говоря, были шокированы выбором игрока. В интернете было полно комментариев из разряда: «Променял Лигу Чемпионов на борьбу за выживание», или же просто: «Он сумасшедший, что поехал в Казань».

Впрочем, сам Сутормин прокомментировал выбор в пользу «Рубина» так:

«Просто я оказался там, где был нужнее наверное, где во мне были заинтересованы тренеры, руководители и сам клуб. Тут больше нечего комментировать. Я оказался в «Рубине», чему очень рад»

На данный момент состав «Рубина» уже выглядит довольно боеспособным. Впрочем, исключать, что до начала чемпионата страны в команде появятся новые игроки не стоит. В частности, явно, что казанцам не помешал бы еще минимум один игрок в линию атаки. Впрочем, возможно, что Роман Шаронов пока даст шанс проявить себя Артуру Сагитову.