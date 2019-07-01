"Он оскорблял детей и матерился": в Набережных Челнах охранник не пустил в торговый центр детей и отобрал у них самокат

Два ребенка в Набережных Челнах решили сходить в один из торговых центров. Поехать туда они решили на самокатах. Вот только попасть внутрь так и не смогли. Вход им перекрыл охранник, который сразу сказал, что с самокатами в центр не пустит. Причем, сделал это в грубой форме. Об этом рассказала мать одного из детей в соцсетях.

- Охранник не разрешил даже на руках носить самокаты. И начал в адрес детей нецензурные слова говорить, мой сын начал снимать на видео и после этого их стали выгонять из ТЦ, - написала женщина.

В итоге дети смогли попасть в торговый центр, оставив самокаты у входа, но история на этом не закончилась. Когда дети вернулись одного из самокатов не было.

- Пока они ходили, охранник спрятал один самокат и не хотел отдавать. Только после слов, что едет мама и сейчас вызовет полицию, самокат отдали. И за все время общения с охраной, было очень много оскорблений и мата в адрес детей. Ребенок снял на видео и сделал аудиозапись. Во время разговора по телефону, я лично слышала как охранник оскорбляет детей и матерится, - рассказала жительница Набережных Челнов.

Женщина попыталась добиться ответа от службы охраны, почему их сотрудник так себя ведет, но ничего дельного ей так и не ответили.

- По приезду я подошла к начальнику охраны, на что он сказал: "Если что-то не устраивает пишите заявление в полицию". Охранник зашел в кабинет и сразу начал оскорблять сына при родителях. Какое имеет право посторонний человек оскорблять ребенка? - задалась вопросом женщина.

Теперь она всерьез намерена добиться для охранника наказания, а лучше увольнения. Женщину поддержали и другие горожане. В комментариях под публикацией в соцсетях люди негодовали, почему самокат нельзя взять в ТЦ, это же не велосипед:

"С колясками ходят же, а почему с самокатами нельзя-то? Не велосипед же огромный занесли. Автор пишите заявление в полицию, не оставляйте без наказания"

"Я всегда с самокатом заходила и таскала рядом, и ничего в этом такого нет. А раз уж ТЦ придумал правило пусть сделают специальное место для таких случаев! Это вам не велик и не мотоцикл!"

Впрочем, куда больше людей осудили самого автора публикации. По их мнению, охранник все сделал правильно, во-первых, погода была дождливая и самокаты могли быть грязными, а во-вторых, еще не ясно, кто именно начал конфликт:

"Порядок для всех один. Вы еще не знаете, как себя вело ваше чадо, всего лишь со слов, а уже такую петицию написали, что даже в полицию не надо... Научите своего ребенка обращаться со старшими и слушаться их, а не провоцировать ситуацию своими телефонами и записями. А то привыкли, чуть что...я записал, я снял... Вот его надо было и снять изначально как он себя вел"

"Видел данную ситуация, проходил мимо них, когда дети просили отдать самокат, в ситуацию не вникал, но охранник был спокоен, а вот детишки говорили на повышенных тонах"

Женщине посоветовали обратиться в ТЦ и посмотреть записи камеры наблюдения. Она с этой идеей согласилась. Кроме того, ситуацией заинтересовались и в мэрии Набережных Челнов. В официальной соцгруппе городской администрации отметили, что об инциденте между детьми и охранником уже оповестили руководство торгового комплекса.