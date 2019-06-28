2019-06-28T12:51:57+03:00
Общество

Спикерами Летнего кампуса РАНХиГС станут профессора ведущих зарубежных вузов

В рамках восьмого Международного летнего кампуса Президентской академии для участников выступят профессора ведущих зарубежных университетов - Джорджтауна (США) и Барселоны
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Уже в седьмой раз спикером Летнего кампуса РАНХиГС станет основатель и президент Preparing Global Leaders Foundation, профессор Президентской академии Сэм Потоликкио. За столько лет он успел рассказать участникам Кампуса о харизме, лидерстве XXI века, особенностях успешного публичного выступления, важности принятия сложных решений, проанализировал выступления чиновников США, а также объяснил, как как сделать свое выступление эффективным и запоминающимся. Профессор Потоликкио является выпускником Джорджтаунского (Georgetown University) и Гарвардского университетов (Harvard University), заслуженным профессором и заведующим кафедрой политических и общественных коммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС. Провел летние саммиты для студентов более чем 140 стран мира. В 2011 г. был награжден премией имени Патриции Кросс Американской ассоциации колледжей и университетов как один из будущих лидеров американского высшего образования. В 2012 г. стал единственным преподавателем в области политологии, вошедшим в список лучших преподавателей США по версии «The Princeton Review».

Еще одним частым спикером Кампуса является Жосеп Бертран – профессор РАНХиГС и Университета Помпеу Фабра (Universitat Pompeu Fabra). Многочисленные участники Летнего кампуса Президентской академии научились у профессора Бертрана как использовать идеи идентификации, эффективно разрешать конфликты, а также узнали о социальном капитале, глобальных прогнозах в сфере экономики и предпринимательстве в культуре и сфере развлечений. Жосеп Бертран окончил Политехнический университет Каталонии. Более 20 лет он преподает международную экономику в Университете Помпеу Фабра в Барселоне. Кроме того, г-н Бертран более 15 лет являлся ответственным за проекты международного сотрудничества в компании Foment Formació.

Международный летний кампус Президентской академии – ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов. Учебная программа Кампуса состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. На летнем кампусе РАНХиГС по традиции выступят ректор Президентской академии Владимир Мау, ведущие российские и зарубежные ученые, российские и иностранные бизнесмены, высокопоставленные чиновники и госслужащие.

Организаторы кампуса – Президентская академия, Республика Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральный партнер – Сoca-Cola. Партнер – Группа компаний АКИГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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