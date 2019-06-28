Как в Казани отметили День молодежи-2019
27 июня, в четверг, в Казани, как и во всей России, отметили «День молодежи».
В Казани отметили «День молодежи».Фото: Алина НИЗАМОВА
Праздничная площадка развернулась перед зданием речного порта.
Праздничная площадка развернулась перед зданием речного порта.Фото: Алина НИЗАМОВА
Вся территория была разделена на различные тематические зоны.
Вся территория была разделена на различные тематические зоны.Фото: Алина НИЗАМОВА
Так, например, были организованы площадки для стритбола.
Так, например, были организованы площадки для стритбола.Фото: Алина НИЗАМОВА
Неподалеку прошли танцевальные баттлы по номинациям «хип-хоп», «all styles» и шоу команд.
Неподалеку прошли танцевальные баттлы.Фото: Алина НИЗАМОВА
Желающие смогли понаблюдать за участниками соревнований по BMX.
Желающие смогли понаблюдать за участниками соревнований по BMX.Фото: Алина НИЗАМОВА
А на главной сцене прошел музыкальный фестиваль молодых исполнителей «Волга-Волга».
На главной сцене прошел музыкальный фестиваль молодых исполнителей «Волга-Волга».Фото: Алина НИЗАМОВА
Его хедлайнером стала группа «Нервы».
Хедлайнером фестиваля стала группа «Нервы».Фото: Алина НИЗАМОВА
Также можно было заглянуть на площадки барбершопа, киберспорта и стрит-арта.
Также можно было заглянуть на площадки барбершопа, киберспорта и стрит-арта.Фото: Алина НИЗАМОВА
– Праздник организован самой молодежью. Это очень классный прецедент для нашей республики, когда правительство Татарстана полностью передало инициативу молодежи, которая своими сила создает площадки, которые интересны молодым, зовет артистов, которые интересны молодежи, - рассказал Азат Тимергалеев из команды организаторов праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU