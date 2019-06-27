2019-06-27T23:52:02+03:00
Спорт

«Рубин» разгромил «Мордовию» в контрольном матче

Дубль на счёту воспитанника казанцев [фото]
Алина НИЗАМОВА
Поделиться:
Дубль на счёту воспитанника казанцев.Дубль на счёту воспитанника казанцев.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

«Рубин» провел второй контрольный матч на предсезонных сборах в Казани.

«Рубин» провел второй контрольный матч на предсезонных сборах в Казани. Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» провел второй контрольный матч на предсезонных сборах в Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА

На собственной базе в Соцгороде казанский клуб нанёс крупное поражение «Мордовии» – 4:1.

Казанский клуб нанёс крупное поражение «Мордовии» – 4:1. Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанский клуб нанёс крупное поражение «Мордовии» – 4:1.Фото: Алина НИЗАМОВА

Уже к 18 минуте хозяева поля забили три гола команде из ФНЛ. Счет в матче открыл Артур Сагитов. 19-летний форвард отличился через семь минут после начала матча.

Счет в матче открыл Артур Сагитов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Счет в матче открыл Артур Сагитов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Чуть позже удвоил преимущество в счёте Вячеслав Подберезкин.

Чуть позже удвоил преимущество в счёте Вячеслав Подберезкин. Фото: Алина НИЗАМОВА

Чуть позже удвоил преимущество в счёте Вячеслав Подберезкин.Фото: Алина НИЗАМОВА

Затем воспитанник клубной академии Сагитов забил свой второй гол в игре. Напомним, что футболист дебютировал за казанцев в прошлом сезоне. Оба гола форвард забил с передач Подберезкина.

Затем воспитанник клубной академии Сагитов забил свой второй гол в игре. Фото: Алина НИЗАМОВА

Затем воспитанник клубной академии Сагитов забил свой второй гол в игре.Фото: Алина НИЗАМОВА

После перерыва команды обменялись забитыми мячами.

После перерыва команды обменялись забитыми мячами. Фото: Алина НИЗАМОВА

После перерыва команды обменялись забитыми мячами.Фото: Алина НИЗАМОВА

Сначала с пенальти отличился игрок саранского клуба, находящийся на просмотре, а итоговый счёт установил Павел Могилевец.

Сначала с пенальти отличился игрок саранского клуба, находящийся на просмотре Фото: Алина НИЗАМОВА

Сначала с пенальти отличился игрок саранского клуба, находящийся на просмотреФото: Алина НИЗАМОВА

Это игра стала второй для "Рубина" во время сборов. В первой команда Романа Шаронова уступила «Нефтехимику» – 1:2.

Это игра стала второй для "Рубина" во время сборов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Это игра стала второй для "Рубина" во время сборов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующая игра пройдёт 30 июня против другой команды из ФНЛ «Нижний Новгород». Встреча также пройдёт в Казани.

Следующая игра пройдёт 30 июня против другой команды из ФНЛ «Нижний Новгород». Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующая игра пройдёт 30 июня против другой команды из ФНЛ «Нижний Новгород».Фото: Алина НИЗАМОВА

- Задача в каждом матче выходить и играть на сто процентов. У нас сейчас несколько вратарей хорошего уровня, и каждый хочет доказать, что он номер один. В команде много молодых ребят, которые тоже хотят показать себя. Прошлую игру все забыли, потому что на сборах главное – качество игры, а не результат, - рассказал после игры вратарь «Рубина» Алексей Городовой.

Алексей Городовой. Фото: Алина НИЗАМОВА

Алексей Городовой.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Сейчас приоритет не результат. Я уже говорил после игры с «Нефтехимиком». Мы получаем информацию через игры и тренировочный процесс. Смотрим, как игроки реагируют на то, что мы тренируем. Да, хорошо, что мы забили столько голов, но у нас сейчас немного другая цель. До чемпионата осталось не так много времени, и мы должны донести информацию о взаимодействиях как в атаке, так и в обороне. Чтобы была цельность в игре. В таком контексте мы рассматриваем этот и остальные матчи, - прокомментировал встречу Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Казани отремонтируют 550 метров улицы Урицкого
В Чебоксарах православный монастырь через суд требует узаконить самовольно построенный молельный дом
Автодорога Нижний Новгород-Йошкар-Ола может получить статус федеральной трассы
28 июня в двух районах Казани на день пропадет свет
В Татарстане братья-байкеры попали в ДТП, в котором выжил только один из них
Роспотребнадзор Татарстана забраковал воду на шести республиканских пляжах
В Чувашии на трассе М-7 водитель молоковоза устроил ДТП с пострадавшими
В Татарстане 5,7 тысяч семей-соципотечников числятся в Госжилфонде должниками - их могут выселить
Опытный образец казанского вертолета Ми-38Т впервые представили на международном форуме «Армия-2019»
28 июня в Татарстане ожидается туман, гроза и сильный ветер
В Татарстане продолжается работа по формированию школьного Свода правил
С 14 июля в Казани машинам запретят проезд по проспекту Ибрагимова
МВД Чувашии прокомментировали задержание сотрудниками ФСБ высокопоставленного полицейского
Четыре вуза Казани вошли в топ-100 лучших университетов России по версии Forbes
Жителя Чувашии, который надругался в лифтах над детьми, приговорили к 12,5 годам колонии
В Чувашии 15-летняя девочка за рулем чужого "Мерседесе" попала в ДТП
В Чувашии сотрудники МЧС помогли туристу с теплохода найти его квадракопетр
21 июля в центре Казани из-за крестного хода перекроют улицы
В казанский УНИКС вернулся форвард Валерий Лиходей
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало стал в Казани Томом Сойером
В Татарстане грузовик "Форд" врезался в припаркованный КАМАЗ: один человек погиб
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин стал председателем совета директоров ОАО «Сетевая компания»
В 2020 году в Казани пройдут первые Игры стран СНГ
Штраф в 6 тысяч рублей и 18 лет колонии: оглашен приговор татарстанцу, который из-за обиды зарезал своих приятелей