«Рубин» разгромил «Мордовию» в контрольном матче

«Рубин» провел второй контрольный матч на предсезонных сборах в Казани.

«Рубин» провел второй контрольный матч на предсезонных сборах в Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА

На собственной базе в Соцгороде казанский клуб нанёс крупное поражение «Мордовии» – 4:1.

Казанский клуб нанёс крупное поражение «Мордовии» – 4:1.Фото: Алина НИЗАМОВА

Уже к 18 минуте хозяева поля забили три гола команде из ФНЛ. Счет в матче открыл Артур Сагитов. 19-летний форвард отличился через семь минут после начала матча.

Счет в матче открыл Артур Сагитов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Чуть позже удвоил преимущество в счёте Вячеслав Подберезкин.

Чуть позже удвоил преимущество в счёте Вячеслав Подберезкин.Фото: Алина НИЗАМОВА

Затем воспитанник клубной академии Сагитов забил свой второй гол в игре. Напомним, что футболист дебютировал за казанцев в прошлом сезоне. Оба гола форвард забил с передач Подберезкина.

Затем воспитанник клубной академии Сагитов забил свой второй гол в игре.Фото: Алина НИЗАМОВА

После перерыва команды обменялись забитыми мячами.

После перерыва команды обменялись забитыми мячами.Фото: Алина НИЗАМОВА

Сначала с пенальти отличился игрок саранского клуба, находящийся на просмотре, а итоговый счёт установил Павел Могилевец.

Сначала с пенальти отличился игрок саранского клуба, находящийся на просмотреФото: Алина НИЗАМОВА

Это игра стала второй для "Рубина" во время сборов. В первой команда Романа Шаронова уступила «Нефтехимику» – 1:2.

Это игра стала второй для "Рубина" во время сборов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующая игра пройдёт 30 июня против другой команды из ФНЛ «Нижний Новгород». Встреча также пройдёт в Казани.

Следующая игра пройдёт 30 июня против другой команды из ФНЛ «Нижний Новгород».Фото: Алина НИЗАМОВА

- Задача в каждом матче выходить и играть на сто процентов. У нас сейчас несколько вратарей хорошего уровня, и каждый хочет доказать, что он номер один. В команде много молодых ребят, которые тоже хотят показать себя. Прошлую игру все забыли, потому что на сборах главное – качество игры, а не результат, - рассказал после игры вратарь «Рубина» Алексей Городовой.

Алексей Городовой.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Сейчас приоритет не результат. Я уже говорил после игры с «Нефтехимиком». Мы получаем информацию через игры и тренировочный процесс. Смотрим, как игроки реагируют на то, что мы тренируем. Да, хорошо, что мы забили столько голов, но у нас сейчас немного другая цель. До чемпионата осталось не так много времени, и мы должны донести информацию о взаимодействиях как в атаке, так и в обороне. Чтобы была цельность в игре. В таком контексте мы рассматриваем этот и остальные матчи, - прокомментировал встречу Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.