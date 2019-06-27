2019-06-27T12:43:35+03:00
Происшествия

Начальник отдела ДПС МВД Чувашии "отмазал" пьяного приятеля от лишения прав

"Заступнику" грозит четыре года лишения свободы
Лика ИСАЕВА
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Алексей Теллин попытался помочь другу, но подставил себяАлексей Теллин попытался помочь другу, но подставил себяФото: Из материалов пресс-службы
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Без предварительной записи и стука зашли в кабинет к начальнику отдела ДПС МВД Чувашии подполковнику полиции Алексею Теллину люди в черном - сотрудники ФСБ Чувашии. Офицеру предъявили обвинения по статье "Превышение должностных полномочий" и вывели из кабинета. Часть визитеров осталась в здании и занялась обыском и выемкой документов, другая часть начала опрашивать подчиненных Теллина.

Оказалось, что в неожиданном визите сотрудников ФСБ повинна тесная дружба Алексея Теллина с одним из любителем выпить за рулем. Еще в феврале этого года задержали на дорогах Чебоксар подчиненные подполковника полиции за отказ от прохождения медосвидетельствования. Скрытному автолюбителю это грозило административным штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2-х лет. Но Теллин мужскую дружбу поставил выше закона. Он приказал инспекторам ДПС отпустить приятеля с миром, никаких документов не составлять и забыть о самом факте задержания.

- Таким образом, действиями подозреваемого был дискредитирован и подорван авторитет правоохранительных органов Российской Федерации, - посчитали в СУ СКР Чувашии, куда был отправлен собранный по этому делу материал сотрудниками ФСБ Чувашии. - В отношении задержанного начальника отдела УГИБДД МВД Чувашии возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

Теллин задержан, решается вопрос об избрании в отношение его меры пресечения. Сейчас оперативниками правоохранительных органов проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняются причины и условия, этому способствовавших. Расследование уголовного дела продолжается.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

"Заступнику" Алексею Теллину дружба с любителем кататься за рулем в состоянии опьянения может обойтись очень дорого - виновный может выплатить 80 тысяч рублей в качестве уголовного штрафа или отправиться на четыре года в колонию. Кроме того, он лишится своего звания и пенсии, ведь увольнение из органов МВД Чувашии будет по дискредитирующим основаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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