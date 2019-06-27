2019-06-27T08:44:34+03:00
Общество

"Будьте добры и на меня раскошелиться": Официантка казанского кафе рассказала, что может стать с гостями, которые не оставили чаевые

Девушка отмечает, что посетители заведений общепита должны предусматривать средства и на оплату сервиса
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушка считает, что чаевые начинаются с 200 рублей.Девушка считает, что чаевые начинаются с 200 рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ежедневно многие кафе посещают сотни, а то и тысячи посетителей. Проследить за каждым гостем сотрудники заведений не могут. Меж тем, походом в кафе могут не порадоваться не только гости заведения, но и сотрудники кафе. Так, одна из девушек написала в соцсетях, что гости просто обязаны оставлять чаевые. В противном случае, у них могут возникнуть проблемы.

- Рaбoтaю oфициaнткoй, и нeнaвижy, кoгдa нe ocтaвляют чaeвыe. Или ocтaвляют мeньшe 200 pyблeй. Еcли этo пpoиcxoдит, тo дeлaю гocтям вcякиe пaкocти! Диpeктop yжe нe paз этo видeл, нo я eмy импoниpyю, yxaживaeт зa мнoй, пpocит пoexaть c ним oтдыxaть, и пoэтoмy нa мoи пaкocти зaкpывaeт глaзa. Нy, a чтo? Пpишли в зaвeдeниe, ecть y вac дeньги, бyдьтe дoбpы и нa мeня pacкoшeлитьcя, - написала девушка в соцсетях.

В комментариях в соцсетях люди не оценили слова девушки. Многие отметили, что чаевые надо заслужить, а не требовать у каждого.

- Оставляю чаевые за хорошее обслуживание. Если официантку приходится по всему залу искать, если она плохо знает меню и обслуживает с кислой мордой - не оставляю ничего.

- Если оставлять чаевые, то действительно за то, что еда была вкусной. Но готовят то ее повара! Не офики! Почему офики должны за поваров получать на чай? Несправедливо.

Кроме того, пользователей интернета заинтересовало, какие именно пакости успевает сделать официантка, особенно если учесть, что гости, оплатив счет, обычно уходят.

- И что она сделает? В их сторону плюнет или матом обзовет себе под нос?

Желающих вступиться за девушку-официантку было немного. Впрочем, несколько человек все же попросили не сильно критиковать девушку, так как профессия официанта не из легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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