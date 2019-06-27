Спорт! Спорт! Спорт!

Поддержка и развитие спорта - одно из важных направлений работы благотворительного фонда «Махеев», наравне с поддержкой в сфере образования, науки, культуры и работой с социально-незащищенными слоями населения.

И это не просто громкие слова, это кропотливый ежедневный труд на самых разных уровнях. Во-первых, это работа с детским и ветеранским спортом, но об этом немного позже. Во-вторых, это создание благоприятных условий для развития уличного спорта и поддержка сборных команд в самых разных видах спорта.

СПОРТИВНАЯ ЭКЗОТИКА

Под патронажем Л.А. Барышева, соучредителя БФ «Махеев», в Елабуге была создана команда по мини-футболу «Елабуга-ЭССЕН», которая стала первой за четверть века командой из Елабуги, выигравшей Кубок Татарстана. Он поддерживает сборную РТ и Елабуги по ачери-биатлону. Пока для нас это экзотика, но очень зрелищная - в отличие от классического биатлона ачери-биатлон сочетает в себе лыжную гонку со стрельбой из лука.

В Елабуге проводится чемпионат по боулингу «Махеев», за восемь лет превратившийся из местного события в соревнования федерального масштаба. Так, в этом году с елабужского турнира Федерация боулинга России открывала новый сезон. В соревнованиях приняли участие команды из Москвы, Перми, Самары, Казани, Иркутска, Тюмени - это лишь малая часть географии участников.

СПОРТ - В КАЖДЫЙ ДВОР!

Кроме поддержки команд, защищающих честь города и республики, создаются условия для того, чтобы спорт стал доступным каждому не на словах, а на деле. Так, на территории возле старого майдана установили баскетбольную площадку, поле для пляжного волейбола и стритбола. Теперь из заброшенного места, где собиралась не самая почтенная публика, старый майдан превратился в точку притяжения, спортивный парк и место досуга для елабужан всех возрастов.

Общественный проект «Инициатива Елабуги» способствует установке спортивных и детских площадок, во дворах жилых домов появляются турники и строятся комплексы для воркаута, где можно заниматься круглый год - и совершенно бесплатно. В основе работы «Инициативы Елабуги» - идея Леонида Барышева о необходимости нового формата работы с городскими жителями: дать инициативу жителям, а не спускать указания сверху. В рамках этого проекта елабужане могут сами принимать решения, как именно работать с городской средой, чтобы создать по-настоящему комфортное пространство.

Даже праздникам в компании «Махеев» не чужд спортивный дух - например, в честь 20-летия торговой марки «Махеев» был организован вечерний лыжный забег. 250 человек от 7 до 73 лет из Казани, Заинска, Елабуги, Набережных Челнов и Нижнекамска! Общий призовой фонд - 150 тысяч рублей. Вы обратили внимание, что забег вечерний?.. Это стало возможным благодаря совместной работе благотворительного фонда «Махеев» и «Сетевой компании» - пятикилометровую лыжероллерную трассу в заповедном Танаевском лесу освещает 150 фонарей, которые в зимнее время работают до 12 ночи. Тренируйся сколько душе угодно!

И СТАР, И МЛАД

Спорту все возрасты покорны! И благотворительный фонд «Махеев» готов поддерживать тех, кто выбрал этот путь, - независимо от возраста.

Так, под крылом фонда - Марс Гимазетдинов, лыжник-ветеран, регулярно привозящий медали с соревнований всероссийского уровня в Казани и за пределами Татарстана, и Виталий Дерягин - лыжник-марафонец, в этом году покоривший Эльбрус!

Маленькие спортсмены тоже в фокусе внимания благотворительного фонда - закупается спортивная форма, инвентарь и оборудование для детских команд, организуются выезды команд на соревнования за пределами Елабуги и Татарстана. На кубок фонда проводится хоккейный турнир.

Впрочем, детям важно не только самим встречаться с соперниками, пробовать свои силы в борьбе, но и вживую, своими глазами видеть игры настоящих спортсменов международного уровня, чтобы зарядиться азартом большого спорта. Не нужно забывать, что спорт - это не только приемы, техника и инвентарь, но и эмоции, азарт, в конце концов живые люди, которые переплавляют спортивную злость в результат - в победы, кубки и медали! У елабужских спортсменов, находящихся под патронажем благотворительного фонда «Махеев», есть такая возможность. Например, в этом году маленькие волейболисты, воспитанники детско-юношеской спортшколы «Олимп», болели за команду «Динамо-Казань», сражавшуюся против «Динамо-Москва». Игра была напряженной, наши девушки переломили ход игры и выиграли со счетом 3:1, тем самым прервав 12-матчевую беспроигрышную серию соперниц.

Леонид Барышев, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ», соучредитель БФ «Махеев», депутат Государственного Совета РТ, всегда отмечает, насколько важно чувствовать свои корни:

«Я стремлюсь к тому, чтобы Елабуга стала современным городом с самыми высокими стандартами жизни. Наша цель - создать современный, безопасный, красивый город»

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