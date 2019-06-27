2019-06-27T17:04:04+03:00
Политика

Перед смертью мечту 14-летней онкобольной девочки из Казани исполнила певица Алсу

Ребенок скончался две недели назад
Алина ГАБДУЛИНА
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В ноябре 2018 года Алсу приехала в Казань с концертом, все деньги с билетов на который она предала детскому хоспису городаВ ноябре 2018 года Алсу приехала в Казань с концертом, все деньги с билетов на который она предала детскому хоспису городаФото: Алина ГАБДУЛИНА
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14-летняя Альдона из татарстанского поселка Джалиль попала в детский хоспис Казани с диагнозом саркома. Всю жизнь девочка была поклонницей певицы Алсу и мечтала хотя бы раз подержать ее за руку. Об этом она рассказала основателю медицинского учреждения Владимиру Вавилову. А тот, в свою очередь, передал желание пациентки артистке, сообщает «StarHit».

В мае этого года Алсу приехала в Казань. Прямиком из аэропорта с большим количеством подарков певица отправилась в детских хоспис. В палате с Альдоной она провела больше часа. Несмотря на то, что девочка чувствовала себя очень плохо, она была рада встрече с кумиром.

Около двух недель назад Альдона скончалась. Владимир Вавилов уверен, что жизнь тяжелобольной девочка продлила именно Алсу.

Отметим, что в ноябре 2018 года певица также посещала столицу Татарстана. Это был ее первый концерт после длительного перерыва. Все вырученные за него билеты Алсу тогда передала детскому хоспису Казани. Кроме того, в конце шоу она вручила благотворительному фонду имени Анжелы Вавиловой сертификат на один миллион рублей.

Однако, несмотря на большой вклад в благотворительность, Алсу обвинили в «покупке» победы в шоу «Голос.Дети» для своей дочери Микеллы Абрамовой. Организаторов заподозрили в подтасовке голосов в пользу звездной наследницы. Финал был переигран.

К слову, последовав примеру матери, Микелла отдала свой некогда победный миллион рублей на лечение онкобольных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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