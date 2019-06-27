Лазерная коррекция зрения - 5:0 в пользу лета

Заняться своим здоровьем летом – весьма мудрое решение. Ведь, как говорит народная мудрость - готовь сани летом! Летом можно не только отдохнуть от работы, это очень удачный период чтобы привести в порядок здоровье. А что важнее чем зрение? Но такую ответственную процедуру хочется сделать без рисков и в максимально благоприятный момент.

Итак, 5 причин, почему коррекцию зрения лучше делать именно летом:

№1. Лето – это прекрасная возможность восстановиться после операции без стрессов и авралов на работе. Летом больше выходных дней, отпуск, и каникулы. Это самый лучший период для восстановления, без нагрузок на зрение.

№2. Летом лучше работает иммунитет – поэтому нам легче пережить любые, даже небольшие стрессы именно летом. Процесс восстановления сильно зависит от общего состояния организма. А теплая погода, хорошее настроение, фрукты, овощи, витамины в изобилии - ускоряют все процессы заживления.

№3. Высокая влажность воздуха очень полезна для глаз. Влажность – это хорошо! И для кожи, и для волос и для наших глаз. Летом на глаза благоприятно воздействует влажный, а не пересушенный зимним отоплением воздух. Восстановление происходит намного легче и быстрее, чем зимой.

№4. Никаких диоптрий! Если очки, то только от солнца. Именно летом хочется пользоваться всем разнообразием солнцезащитных очков, и после операции можно использовать любые. Самый удачный период позабыть об очках с диоптриями и линзах, в которых нельзя ни беззаботно плавать, ни нырять. Станьте активнее - и смело отправляйтесь в путешествия, походы, в горы, на пляж, на море!

№5. Традиционно наступает пора акций и скидок на лазерную коррекцию зрения! А если посчитать все потраченное на качественные оправы, изготовление очков, контактные линзы и средства ухода за ними и умножить все это на десятилетия походов в оптику – выгода и вовсе получается двойной.

СПРАВКА

Что такое лазерная коррекция? Вся процедура занимает около 10-15 минут, делается под местной анестезией и совсем не похожа на традиционную операцию. Это один из самых эффективных способов избавиться от очков при близорукости, дальнозоркости и особенно при астигматизме. Уже через 1,5-2 часа после завершения лазерной коррекции пациент начинает хорошо видеть. Не надо лежать в стационаре. Сразу после коррекции, можно самостоятельно отправиться домой, а на следующий день наслаждаться прекрасным зрением. Просто чудо.

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