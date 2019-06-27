2019-06-27T17:04:04+03:00
Дом. Семья

В Татарстане врач привез к воротам приюта для животных пса в мешке

Мужчине надоел скулеж собаки [видео]
Ирина ЛЕСКОВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

К воротам частного приюта для животных в поселке Айша Зеленодольского района республики 23 июня подъехала отечественная легковушка. Водитель вынес на руках какой-то мешок и положил возле входа, а потом уехал. Вышедшие к воротам сотрудники приюта обнаружили там мешок из которого на них настороженно смотрел пес.

Волонтеры приюта осмотрели собаку. Им оказался молодой пес в возрасте примерно 10 месяцев, очень активный и подвижный, абсолютно здоровый. Камера, установленная на воротах приюта, позволила установить госномер автомобиля и отыскать владельца собаки. Им оказался местный врач.

В Татарстане врач привез к воротам приюта для животных пса в мешке.соцсети

Мужчина признался, что в последнее время у него нет сил и времени заниматься собакой. Подросший метис лайки требовал длительных прогулок и в отсутствие хозяев выл, а также скулил. В итоге врач предпочел решить вопрос кардинально - подбросил питомца к приюту и уехал. Чтобы собака не побежала за ним, посадил ее в мешок и завязал возле горла, оставив на поверхности голову, чтобы не задохнулась.

- Когда мы размещали этот ролик в соцсетях, то никак не предполагали каким-то образом опорочить человека, - признался волонтер Максим Иванов. - Но на мужчину выплеснулся в соцсетях такой поток негатива, что он и сам шокирован. Мы созванивались, он решил вернуть собаку домой, но теперь сделать это сможет только через заключение официального договора с нами. Ведь однажды он уже отказался от пса. Это подходит по статью Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными", а мы теперь будем внимательно следить за тем, как живет собака в семье этого врача.

Максим объяснил, что ранее не содержавший собак мужчина выбрал породу, которая не предназначена для содержания на цепи. Лайки, даже метисы, предпочитают свободу, они любят движение, и содержание на цепи или в квартире для них настоящее мучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане 5,7 тысяч семей-соципотечников числятся в Госжилфонде должниками - их могут выселить
Опытный образец казанского вертолета Ми-38Т впервые представили на международном форуме «Армия-2019»
28 июня в Татарстане ожидается туман, гроза и сильный ветер
В Татарстане продолжается работа по формированию школьного Свода правил
С 14 июля в Казани машинам запретят проезд по проспекту Ибрагимова
МВД Чувашии прокомментировали задержание сотрудниками ФСБ высокопоставленного полицейского
Четыре вуза Казани вошли в топ-100 лучших университетов России по версии Forbes
Жителя Чувашии, который надругался в лифтах над детьми, приговорили к 12,5 годам колонии
В Чувашии 15-летняя девочка за рулем чужого "Мерседесе" попала в ДТП
В Чувашии сотрудники МЧС помогли туристу с теплохода найти его квадракопетр
21 июля в центре Казани из-за крестного хода перекроют улицы
В казанский УНИКС вернулся форвард Валерий Лиходей
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало стал в Казани Томом Сойером
В Татарстане грузовик "Форд" врезался в припаркованный КАМАЗ: один человек погиб
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин стал председателем совета директоров ОАО «Сетевая компания»
В 2020 году в Казани пройдут первые Игры стран СНГ
Штраф в 6 тысяч рублей и 18 лет колонии: оглашен приговор татарстанцу, который из-за обиды зарезал своих приятелей