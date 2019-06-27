К воротам частного приюта для животных в поселке Айша Зеленодольского района республики 23 июня подъехала отечественная легковушка. Водитель вынес на руках какой-то мешок и положил возле входа, а потом уехал. Вышедшие к воротам сотрудники приюта обнаружили там мешок из которого на них настороженно смотрел пес.

Волонтеры приюта осмотрели собаку. Им оказался молодой пес в возрасте примерно 10 месяцев, очень активный и подвижный, абсолютно здоровый. Камера, установленная на воротах приюта, позволила установить госномер автомобиля и отыскать владельца собаки. Им оказался местный врач.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/717071" frameborder="0"></iframe> В Татарстане врач привез к воротам приюта для животных пса в мешке.соцсети

Мужчина признался, что в последнее время у него нет сил и времени заниматься собакой. Подросший метис лайки требовал длительных прогулок и в отсутствие хозяев выл, а также скулил. В итоге врач предпочел решить вопрос кардинально - подбросил питомца к приюту и уехал. Чтобы собака не побежала за ним, посадил ее в мешок и завязал возле горла, оставив на поверхности голову, чтобы не задохнулась.

- Когда мы размещали этот ролик в соцсетях, то никак не предполагали каким-то образом опорочить человека, - признался волонтер Максим Иванов. - Но на мужчину выплеснулся в соцсетях такой поток негатива, что он и сам шокирован. Мы созванивались, он решил вернуть собаку домой, но теперь сделать это сможет только через заключение официального договора с нами. Ведь однажды он уже отказался от пса. Это подходит по статью Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными", а мы теперь будем внимательно следить за тем, как живет собака в семье этого врача.

Максим объяснил, что ранее не содержавший собак мужчина выбрал породу, которая не предназначена для содержания на цепи. Лайки, даже метисы, предпочитают свободу, они любят движение, и содержание на цепи или в квартире для них настоящее мучение.