2019-06-27T17:04:04+03:00
Общество

Экс-участники телепроекта "Спаси свою любовь" из Казани Амир и Язиля Набиуллины все же развелись

В ближайших планах Язили «проникнуться свободой и работать», Амир же никак не комментирует это событие [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: instagram.com/a_ab_abyФото: instagram.com/a_ab_aby
Изменить размер текста:

С того момента, как всех участников телешоу «Спаси свою любовь» буквально выгнали с проекта, прошло почти 3 месяца. Пары, некогда пытавшиеся сохранить свою семью с помощью психологов и Ольги Бузовой, вернулись в родные города. И вот на днях стало известно, что казанские участники – Амир и Язиля Набиуллины все же не смогли спасти свою любовь и развелись. Эту информацию на своей соцстранице подтвердила сама Язиля.

Ее подписчики уже больше месяца до официального заявления начали подозревать неладное. Фотографии с мужем экс-участница проекта удалила, но писать посты о ссоре с ним (как обычно) не стала. Фанаты пары поняли – на этот раз произошло что-то действительно серьезное.

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Фото: instagram.com/a_ab_aby

После сообщения о расставании Язиля призналась, что в ближайших планах у нее «проникнуться свободой и работать». На вопрос о том, как избежать развода девушка ответила просто: «Не жениться». Позже на своей соцстранице она призналась, что не переживает по поводу случившегося и наслаждается жизнью.

Амир же, в свою очередь, никак не комментирует развод в социальных сетях.

Напомним, Амир и Язиля поженились в 2018 году. Тогда им едва исполнилось 20 лет. 10 апреля 2019 года Набиуллины отметили годовщину со дня своей свадьбы. В честь праздника организаторы программы «Спаси свою любовь» подарили молодым людям путевку на Сейшелы. Вернувшись, отдохнувшие Амир и Язиля узнали, что всех участников телешоу выгнали на улицу. Их места на проекте отдали парам из «Дома 2».

- Просто взяли и выкинули как тухлый мусор. Тухлый, потому что типа рейтинги плохие (слово изменено – Ред.) и все такое. Вот просто так захотели и выгнали вот, - объясняла тогда своим подписчикам в Instagram Язиля.

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Главной причиной ссор в молодой семье родители мужа называли неуважение Язили и излишнюю мягкость в характере Амира. Сама же девушка заявляла, что возлюбленный поднимает на нее руку и не зарабатывает достаточное количество денег. Кроме того, она называла мужа «маменькиным и папеньким сынком».

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Фото: instagram.com/a_ab_aby

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Бесплатная медпомощь, о которой вы не знали: эксперты рассказали о главных правилах, как качественно лечиться по полису ОМС
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие специалисты разложили по полочкам все последние нововведения для пациентов, врачей и пояснили, как воспользоваться своими правами на практике
Новости 24
В Татарстане 5,7 тысяч семей-соципотечников числятся в Госжилфонде должниками - их могут выселить
Опытный образец казанского вертолета Ми-38Т впервые представили на международном форуме «Армия-2019»
28 июня в Татарстане ожидается туман, гроза и сильный ветер
В Татарстане продолжается работа по формированию школьного Свода правил
С 14 июля в Казани машинам запретят проезд по проспекту Ибрагимова
МВД Чувашии прокомментировали задержание сотрудниками ФСБ высокопоставленного полицейского
Четыре вуза Казани вошли в топ-100 лучших университетов России по версии Forbes
Жителя Чувашии, который надругался в лифтах над детьми, приговорили к 12,5 годам колонии
В Чувашии 15-летняя девочка за рулем чужого "Мерседесе" попала в ДТП
В Чувашии сотрудники МЧС помогли туристу с теплохода найти его квадракопетр
21 июля в центре Казани из-за крестного хода перекроют улицы
В казанский УНИКС вернулся форвард Валерий Лиходей
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало стал в Казани Томом Сойером
В Татарстане грузовик "Форд" врезался в припаркованный КАМАЗ: один человек погиб
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин стал председателем совета директоров ОАО «Сетевая компания»
В 2020 году в Казани пройдут первые Игры стран СНГ
Штраф в 6 тысяч рублей и 18 лет колонии: оглашен приговор татарстанцу, который из-за обиды зарезал своих приятелей