Экс-участники телепроекта "Спаси свою любовь" из Казани Амир и Язиля Набиуллины все же развелись

С того момента, как всех участников телешоу «Спаси свою любовь» буквально выгнали с проекта, прошло почти 3 месяца. Пары, некогда пытавшиеся сохранить свою семью с помощью психологов и Ольги Бузовой, вернулись в родные города. И вот на днях стало известно, что казанские участники – Амир и Язиля Набиуллины все же не смогли спасти свою любовь и развелись. Эту информацию на своей соцстранице подтвердила сама Язиля.

Ее подписчики уже больше месяца до официального заявления начали подозревать неладное. Фотографии с мужем экс-участница проекта удалила, но писать посты о ссоре с ним (как обычно) не стала. Фанаты пары поняли – на этот раз произошло что-то действительно серьезное.

Фото: instagram.com/a_ab_aby

После сообщения о расставании Язиля призналась, что в ближайших планах у нее «проникнуться свободой и работать». На вопрос о том, как избежать развода девушка ответила просто: «Не жениться». Позже на своей соцстранице она призналась, что не переживает по поводу случившегося и наслаждается жизнью.

Амир же, в свою очередь, никак не комментирует развод в социальных сетях.

Напомним, Амир и Язиля поженились в 2018 году. Тогда им едва исполнилось 20 лет. 10 апреля 2019 года Набиуллины отметили годовщину со дня своей свадьбы. В честь праздника организаторы программы «Спаси свою любовь» подарили молодым людям путевку на Сейшелы. Вернувшись, отдохнувшие Амир и Язиля узнали, что всех участников телешоу выгнали на улицу. Их места на проекте отдали парам из «Дома 2».

- Просто взяли и выкинули как тухлый мусор. Тухлый, потому что типа рейтинги плохие (слово изменено – Ред.) и все такое. Вот просто так захотели и выгнали вот, - объясняла тогда своим подписчикам в Instagram Язиля.

Фото: instagram.com/a_ab_aby

Главной причиной ссор в молодой семье родители мужа называли неуважение Язили и излишнюю мягкость в характере Амира. Сама же девушка заявляла, что возлюбленный поднимает на нее руку и не зарабатывает достаточное количество денег. Кроме того, она называла мужа «маменькиным и папеньким сынком».