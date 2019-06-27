2019-06-27T17:04:04+03:00
Общество

«Опозорю на весь салон и выгоню на ходу»: в Казани кондуктор автобуса устроила скандал с пассажиркой

Женщина отказалась оплачивать проезд после того, как ее вместе с другими высадили из другого сломавшегося автобуса [видео]
Ирина ЛЕСКОВА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В столице Татарстана разгорелся новый скандал между пассажиром автобуса и кондуктором. Все началось с того, что женщина вместе с другими была вынуждена выйти из салона общественного транспорта, курсирующего по маршруту №34, на остановке ТЦ «Южный». Машина сломалась.

По правилам, кондуктор должна была вернуть им деньги – пассажиры покупали билеты, рассчитывая добраться до нужного им места назначения одним транспортом, но не смогли по независящим от них причинам.

Как уверяет та самая пассажирка, она опаздывала на прием к врачу, поэтому после высадки выбрала первый же подошедший автобус - маршрут №37. Это же сделали другие пассажиры того сломавшегося «тридцать четвертого».

Когда кондуктор попросила оплатить проезд, вновь вошедшие пассажиры отказались это делать. Аргументировали тем, что пересели из сломанного автобуса и им не вернули деньги. Конфликт начал набирать обороты, и одна из пассажирок начала снимать все на телефон. В свою очередь кондуктор после консультаций с водителем попыталась всем объяснить, что автобусы принадлежат разным перевозчикам, и не отвечают за действия других.

В Казани кондуктор автобуса устроила скандал с пассажиркой.соцсети

- Вам должны были вернуть деньги за проезд, но специально не вернули, - уверяла рассерженная девушка-кондуктор. - У нас ИП Гилазова, так что оплатите проезд у нас.

Пассажирка сделать это категорически отказалась, и тогда кондуктор начала сыпать угрозами. К ее чести, она при этом не использовала ненормативную лексику, но прямо сказала: «В следующий раз попадетесь - я вас сразу на ходу выгоню и опозорю еще! Опозорю на весь салон!».

В соцсетях авторы комментарием под сообщением об этом разделились на два лагеря. Часть поддержала кондуктора:

«Жалко кондуктора и ее нервы!»

«Если другое ПАТП, тогда необходимо оплачивать, она права!»

«Кондуктор сломавшегося автобуса обязан был вернуть пассажирам деньги, они должны были настоять на своем!»

Другие же встали на защиту пассажиров:

«Они не обязаны дважды оплачивать свой проезд!»

«Вернуть деньги сложно, больше потратят на поездки в это АТП. Надо сделать, как раньше: сломался автобус, пересел в другой бесплатно!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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