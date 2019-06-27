Звездные молодые предприниматели научат ведению бизнеса на Международном летнем кампусе РАНХиГС

С 11 по 24 июля пройдет восьмой Международный летний кампус РАНХиГС. В этом году темой кампуса станут «Инновации и тренды». Именно о них расскажут молодые и успешные предприниматели – Артем Голдман, Арик Ахвердян, Ефим Колодкин, Андрей Редуто.

Артем Голдман – сооснователь соцсети для геймеров Plink.gg, автор статей для Forbes. До этого он успешно основал и продал два других сервиса: Visabot – бот, помогающий получить различные типы иммиграционных виз, и маркетплейс LegalSpace – сервис для поиска юристов в любой точке мира. В 2017 году Артем Голдман стал одним из двоих россиян, вошедших в список Forbes 30 under 30, в который включены самые перспективные бизнесмены до 30 лет в финансах, технологиях, науке и других сферах. Молодой предприниматель также участвовал в запуске фонда Venture Bot, который инвестирует от $25 тысяч до $50 тысяч в проекты, пытающиеся выйти на американский рынок, однако впоследствии Артем Голдман вышел из фонда.

Арик Ахвердян – создатель сервиса для отбора персонала с помощью видеоинтервью VCV.AI. Компания занимает лидирующую позицию на HR-tech рынке России, в 2017 году открыла офис в Сан-Франциско (США), пройдя акселерацию в 500 startups, в 2019 году открыла офис в Токио (Япония). Среди клиентов сервиса - Mars, Beeline, Metro C&C, Decathlon, М.Видео, СИБУР и др. Арик Ахвердян до 2013 года занимал должность директора Technical Staffing Services в компании SGS, одном из мировых лидеров в области независимой экспертизы в нефтегазовой отрасли.

Ефим Колодкин – сооснователь стартапа BASH Today («Бэш-Тудэй») – сервиса аренды площадок для мероприятий, депутат муниципального образования «Арбат» г. Москвы. Свой первый бизнес – магазин канцтоваров - он открыл в 10 лет в частной школе с уклоном на бизнес-навыки, где сам учился. В августе 2015 года молодому предпринимателю вместе с партнерами удалось запустить успешный проект BASH Today. Изначально проект представлял из себя «конструктор мероприятий», позволяющий быстро найти площадку, кейтеринг или диджея, однако вскоре авторы решили сконцентрировать BASH Today исключительно на поиске площадок.

Андрей Редуто – сооснователь GoFoods. Компания производит продукты питания под брендами Granolife и Octa, последний из которых попал в рейтинг Брендов Forbes 2019. Octa - это питательный напиток, одна порция которого, по словам создателей, полноценно заменяет целый приём пищи. Granolife - это запеченные с мёдом мультизлаковой смеси, батончики с добавлением орехов, сушенных фруктов и сублимированных ягод. Продукция компании продается в сетях «Азбука вкуса», «Лента», «Карусель, «Перекресток», «Магнит», «Мираторг», «Табрис», а также в фитнес-центрах и кофейнях.

Международный летний кампус Президентской академии – ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов. Учебная программа Кампуса состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. На Летнем Кампусе РАНХиГС по традиции выступят ректор Президентской академии Владимир Мау, ведущие российские и зарубежные ученые, российские и иностранные бизнесмены, высокопоставленные чиновники и госслужащие.

Организаторы кампуса – Президентская академия, Республика Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России. Генеральный партнер – Сoca-Cola. Партнер – Группа компаний АКИГ.