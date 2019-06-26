"Снимай купальник или выходи из машины": В Казани таксист отказался везти девушку в бикини

Жара в Казани постепенно ослабевает, но желание отправиться на пляж у жителей столицы Татарстана не уменьшается. При этом, для некоторых поход к реке оборачивается не столь приятными последствиями.

Так, в не самую приятную ситуацию попала одна из казанских девушек. По ее словам, водитель такси отказался везти ее только потому, что она решила не переодеваться, а поехать домой в купальнике.

- Ждала такси минут 15, приехала машина, даже сесть не успела, а водитель сходу начал, почему вы в купальнике? Вы сейчас мне весь салон намочите и испачкаете. Либо снимай купальник, либо выходи из машины, не повезу тебя в таком виде. Это при том, что я даже не купалась и купальник был сухим. Попыталась это объяснить таксисту, но тот даже слушать не хотел, - написала жительница Казани в соцсетях.

В итоге таксист уехал, а девушке пришлось вызывать другую машину. Впрочем, по ее словам, приехавший следом таксист оказался не столь принципиальным и согласился пустить пассажирку в салон.

В соцсетях, как водится, мнения казанцев по поводу данной истории разделились. Одни встали на защиту девушки, заявив, что водитель не имел права отказывать девушке в перевозке только из-за того, что она была без верхней одежды.

- Это что за правила? Возит девушек только в паранже?

- Она же сказала, что купальник был сухим, что не понравилось водителю тогда просто не понимаю.

- Задача таксиста довезти пассажира из одной точки в другую, а во что он одет - это уже личное дело каждого пассажира.

Были, правда, и те, кто поддержал таксиста. В частности, "комментаторы" в соцсетях заметили, что таксист переживал не только за свою машину, но и за дальнейшую работу.

- То, что купальник был сухим - это только слова. А представьте, если он был мокрым, все сиденье промокло бы насквозь, а следом в салон сел бы другой клиент, которому пришлось бы ехать в луже. Естественно он бы отказался, лишив таксиста заработка.

Отметим, что девушка была готова написать на таксиста жалобу, но в соцсетях ее отговорили. По мнению горожан, это ничего бы не дало, по крайней мере, хамить бы таксист точно меньше не стал бы.