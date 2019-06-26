Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 13 новых ТВ-каналов

Телеком-оператор «Дом.ru» запускает 13 новых телеканалов. Общее количество каналов в цифровом ТВ «Дом.ru TV» - 222, сразу 87 из них вещают в HD. По данным «Телеком-Дэйли», компания остается одним из лидеров по количеству каналов в HD-качестве среди федеральных операторов платного ТВ России.

«Дом.ru» добавляет сразу семь каналов с фильмами («Победа HD», «Киномикс HD», Star Family HD, Star Cinema, Bolt HD, Paramount Channel HD, «НТВ Хит»), два познавательных («365 дней», «HD Life»), музыкальный (BRIDGE TV Classic), спортивный (M1 Global HD), местный («Туган Тел»), а также канал для взрослых («Русская ночь»). Пользователям аналогового ТВ станут доступны «МУЛЬТ» и «Кино ТВ». Кроме того, у части существующих тарифных планов улучшились характеристики, в них добавлены от 5 до 33 телеканалов.

Поклонники хорошего кино оценят «Киномикс HD», эфирная сетка которого сформирована по темам. Фильмы разных жанров от классики до картин XXI века, объединены на одну неделю общей темой: актеры, режиссеры, страны, фестивали, события, эмоции. Исследователи истории смогут смотреть фильмы и сериалы ведущих режиссеров-документалистов России и мира, телевизионные циклы, аналитические и просветительские программы, дискуссии об истории России и мира на телеканале «365 дней».

Paramount Channel HD - круглосуточный канал, сетку вещания которого формируют картины самых престижных наград — от «Оскара» до «Пальмовой ветви». В его эфире – работы таких известных режиссеров, как Роман Полански, Паоло Соррентино, Уэс Андерсон, а также актуальные ток-шоу с участием мировых звёзд: «Шоу Грэма Нортона», «В студии актёрского мастерства» и «BAFTA — жизнь в картинах».

- Телевидение сегодня – это сотни различных телеканалов для миллионов зрителей. Аудитория делится по интересам, и внимание между ними перераспределяется. Чтобы помочь клиенту найти любимый контент, мы внимательно анализируем обращения в компанию и выбираем то, что наши клиенты называют чаще всего. Кроме того, мы стремимся увеличивать в сети «Дом.ru» число HD-каналов, которые обеспечивают четкое и реалистичное изображение, а потому рады сохранить лидирующие позиции по количеству HD-каналов в России. Клиенты выбирают «Дом.ru» за качество и инновационность, - отмечает директор по продуктам и маркетингу B2C «Дом.ru» Андрей Чазов.

Чтобы смотреть новые каналы, пользователям цифрового ТВ «Дом.ru» достаточно перенастроить ТВ-приставку или телевизор (если используется CAM-модуль), выбрав «Автоматический поиск каналов» в разделе «Настройки».