Вкусная и полезная продукция из самого сердца Татарстана

Давно доказано, что микроорганизмы и вещества, получаемые при сквашивании молока, оказывают диетическое и лечебное воздействие. Сотни лет назад наши предки в русских печах томили молоко в глиняных кринках. Продукт получался нежным и очень густым.

Практически таким же способом (термостатным) кисломолочку готовили во времена первого этапа развития молочной промышленности в Советском Союзе. Однако чуть позже от него отказались из-за дороговизны процесса. Тем не менее все возвращается на круги своя, и некоторые молочные комбинаты вновь используют «бабушкин» способ приготовления. Для жителей Татарстана такой продукт совсем не дефицит, поскольку термостатную продукцию выпускает Казанский молочный комбинат (КМК).

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО С ОСОБЕННЫМ ВКУСОМ

В сентябре прошлого года на КМК после масштабной модернизации запустили производство термостатных продуктов.

- Главная отличительная черта этого метода заключается в том, что молоко вместе с закваской закрывают в упаковке сразу, а затем помещают в специальную камеру, где какое-то время выдерживают при определенной температуре, - рассказала «Комсомолке» технолог комбината.

В итоге, по словам специалистов, готовый продукт имеет однородную очень густую структуру с нежным более насыщенным вкусом, поэтому лучше есть его ложкой. Кроме того, молочные продукты, обработанные термостатным способом, сохраняют больше полезных веществ, а белок усваивается на 30% быстрей, чем белок цельного молока.

Сейчас на комбинате таким образом производят целый ряд молочной продукции, в том числе ряженку, катык, простоквашу мечниковскую и наринэ.

Примечательно, что на КМК максимально минимизировали влияние человека на процесс приготовления продукции, доверив основные действия автоматизированной системе.

- Производство проходит большую модернизацию, которая так была необходима, - рассказал «КП» - Казань» заместитель генерального директора - управляющий ООО «Казанский молочный комбинат» Александр Габдрахимов. - Мы разделили ее на этапы и приступили к реализации. Сейчас завершился первый этап.

Управляющий ООО «Казанский молочный комбинат» Александр Габдрахимов.

Так, на предприятии построили новое отделение приемки молока, новый участок аппаратного цеха, полностью заменили коммуникации и перешли на новое автоматизированное оборудование.

- У нас теперь новый участок ультрапастеризованной продукции, новое заквасочное отделение, новый участок ферментации, - отметил Александр.

В последующем планируется завершить модернизацию склада и вывести объем переработок на новый уровень.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Вместе с этим на предприятии уверены, что качественный продукт можно получить только из соответствующего сырья. Поэтому работа начинается далеко за пределами цехов - на территории животноводческих ферм.

- Мы работаем напрямую с сельскохозяйственными производителями из ближайших к Казани районов и забираем сырье сами напрямую. Для этого у нас есть собственный парк молоковозов, - рассказал Александр Габдрахимов. - Поскольку заинтересованы в качестве, постоянно проводим аудит хозяйств. Если видим недоработки, предлагаем исправить вместе. Это касается качества кормления и содержания животных. Если надо, готовы оказать дополнительное внимание и помощь.

Все поступающее молоко также проверяют ежедневно в физико-химических и микробиологических лабораториях. Для перестраховки часть проб передают для проверки в независимых лабораториях.

Вместе с этим предприятие контролирует и качество хранения готового продукта в магазинах - натуральный продукт без соблюдения температурного режима портится очень быстро.

На сегодняшний день продукция «Казанского молочного комбината» представлена на прилавках под брендами «Молочная речка» и «Село Зеленое».