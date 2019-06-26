2019-06-26T11:30:49+03:00
Общество

Вкусная и полезная продукция из самого сердца Татарстана

О пользе термостатной кисломолочной продукции известно издревле
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Давно доказано, что микроорганизмы и вещества, получаемые при сквашивании молока, оказывают диетическое и лечебное воздействие. Сотни лет назад наши предки в русских печах томили молоко в глиняных кринках. Продукт получался нежным и очень густым.

Практически таким же способом (термостатным) кисломолочку готовили во времена первого этапа развития молочной промышленности в Советском Союзе. Однако чуть позже от него отказались из-за дороговизны процесса. Тем не менее все возвращается на круги своя, и некоторые молочные комбинаты вновь используют «бабушкин» способ приготовления. Для жителей Татарстана такой продукт совсем не дефицит, поскольку термостатную продукцию выпускает Казанский молочный комбинат (КМК).

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО С ОСОБЕННЫМ ВКУСОМ

В сентябре прошлого года на КМК после масштабной модернизации запустили производство термостатных продуктов.

- Главная отличительная черта этого метода заключается в том, что молоко вместе с закваской закрывают в упаковке сразу, а затем помещают в специальную камеру, где какое-то время выдерживают при определенной температуре, - рассказала «Комсомолке» технолог комбината.

В итоге, по словам специалистов, готовый продукт имеет однородную очень густую структуру с нежным более насыщенным вкусом, поэтому лучше есть его ложкой. Кроме того, молочные продукты, обработанные термостатным способом, сохраняют больше полезных веществ, а белок усваивается на 30% быстрей, чем белок цельного молока.

Сейчас на комбинате таким образом производят целый ряд молочной продукции, в том числе ряженку, катык, простоквашу мечниковскую и наринэ.

Примечательно, что на КМК максимально минимизировали влияние человека на процесс приготовления продукции, доверив основные действия автоматизированной системе.

- Производство проходит большую модернизацию, которая так была необходима, - рассказал «КП» - Казань» заместитель генерального директора - управляющий ООО «Казанский молочный комбинат» Александр Габдрахимов. - Мы разделили ее на этапы и приступили к реализации. Сейчас завершился первый этап.

Управляющий ООО «Казанский молочный комбинат» Александр Габдрахимов.

Управляющий ООО «Казанский молочный комбинат» Александр Габдрахимов.

Так, на предприятии построили новое отделение приемки молока, новый участок аппаратного цеха, полностью заменили коммуникации и перешли на новое автоматизированное оборудование.

- У нас теперь новый участок ультрапастеризованной продукции, новое заквасочное отделение, новый участок ферментации, - отметил Александр.

В последующем планируется завершить модернизацию склада и вывести объем переработок на новый уровень.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Вместе с этим на предприятии уверены, что качественный продукт можно получить только из соответствующего сырья. Поэтому работа начинается далеко за пределами цехов - на территории животноводческих ферм.

- Мы работаем напрямую с сельскохозяйственными производителями из ближайших к Казани районов и забираем сырье сами напрямую. Для этого у нас есть собственный парк молоковозов, - рассказал Александр Габдрахимов. - Поскольку заинтересованы в качестве, постоянно проводим аудит хозяйств. Если видим недоработки, предлагаем исправить вместе. Это касается качества кормления и содержания животных. Если надо, готовы оказать дополнительное внимание и помощь.

Все поступающее молоко также проверяют ежедневно в физико-химических и микробиологических лабораториях. Для перестраховки часть проб передают для проверки в независимых лабораториях.

Вместе с этим предприятие контролирует и качество хранения готового продукта в магазинах - натуральный продукт без соблюдения температурного режима портится очень быстро.

На сегодняшний день продукция «Казанского молочного комбината» представлена на прилавках под брендами «Молочная речка» и «Село Зеленое».

ИСТОЧНИК KP.RU

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