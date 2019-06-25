2019-06-25T20:47:10+03:00
Звезды

В Казани ждут премьеру фильма "Into_нация большой Одессы"

Картины выходит в прокат с 4-го июля в кинотеатрах сети "КАРО"
Лика ИСАЕВА
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Одесса - город со своей историейОдесса - город со своей историейФото: кадр из фильма
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Главный герой фильма – Одесса. Это город-порт, который специально создавался, как прибежище для людей разных национальностей и вероисповеданий. Авторы фильма на примере города-порта показали модель современного мира, жители которого по различным причинам оставляют свои родные места и мигрируют в другие города и страны.

Все герои этого фильма в каком-то смысле сироты. Потому что они лишились своей родины — своего города, в котором родились. Они разъехались по всему миру и говорят на разных языках со своими детьми. И далеко не все их дети понимают специфический язык и юмор, который наши герои увезли с собой. Почему наши герои вспоминают свой город? Хотели бы они туда вернуться и зачем, ради чего? Умирать или продолжать свою жизнь и жизнь города? Насколько они готовы ему помочь, и насколько город готов помочь им?

Михаил Жванецкий Фото: кадр из фильма

Михаил ЖванецкийФото: кадр из фильма

В фильме снялись писатель Михаил Жванецкий, участники «Квартета И» Ростислав Хаит и Леонид Барац, режиссер Валерий Тодоровский, актриса Оксана Фандера, журналист Виктор Лошак, режиссер Марлен Хуциев, актер Роман Карцев и многие другие.

В фильме снимались участники "Квартета И" Фото: кадр из фильма

В фильме снимались участники "Квартета И"Фото: кадр из фильма

Съемки проходили в Одессе, Москве, Санкт-Петербурге, Хайфе, Вене, Берлине, Париже и других городах мира.

Награды: приз «Ключ открытий» в номинации «Лучший документальный фильм» на 4-м Московском Еврейском кинофестивале (Москва, 2018), награда «Золотой Единорог» в номинации «Лучший документальный фильм» третьей «Неделе российского кино» (Лондон, 2019) и др.

Фильм был показан на девятнадцати фестивалях по всему миру, включая киносмотры в Париже, Берлине, Ереване, Гюмри, Бургасе, Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Выборге, Сочи и других городах и странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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