Сабантуй-2019 на Лебяжьем озере вместе с «Комсомолкой» в Казани!.

Сабантуй - самый народный, самый любимый и самый яркий летний праздник. Окончание посевной - большое событие, возможность передохнуть перед тем, как продолжить битву за урожай. И пусть сегодня житель Казани не сеет и не пашет (дачники не в счет!), в конце июня память предков ведет его за город, на природу - сплясать под гармошку, попробовать свои силы в беге в мешках и в перетягивании каната.

Согласитесь, веселье под сенью сосен в жаркий июньский полдень куда лучше пыльного и душного города. Тем более от горожан требовалось лишь приехать, все остальные заботы взяла на себя «Комсомольская правда». На площадке нашей газеты на празднике плуга на Лебяжьем озере было все, что нужно для хорошего праздника: веселые конкурсы, захватывающие игры для взрослых и детей, вкусное угощение.

Подготовить праздник «Комсомольской правде» помогли партнеры: сеть гипермаркетов «Лента», завод минеральной воды «Волжанка», «Хабиби» - первое в России детское питание, отвечающее требованиям халяль, детская молочная продукция «Топтыжка», чистая питьевая вода «Святая чаша», детское питание «Егор Иваныч». Но обо всем по порядку.

УГАДАЙ И СПОЙ!

Невозможно было пройти мимо площадки газеты «Комсомольская правда» в Казани на Сабантуе-2019 - настолько тут было весело и зажигательно. Как магнитом притягивали семьи с детьми самых разных возрастов веселые конкурсы, песни и пляски.

В танцевальном баттле сошлись старый и малый: команда детей против команды родителей. Чья взяла? Конечно, победила дружба, хотя, скажем по секрету, дети были в ударе! Впрочем, они в этот день были особенно хороши во всех соревнованиях.

Они отлично показали себя в мастер-классе шпионажа - веселый Топтыжка продемонстрировал, как добиться своей цели (например, пробраться на кухню за печеньками), оставшись незамеченным противником (например, мирно отдыхающей перед телевизором мамой). Отлично подрастающее поколение справилось и с угадайкой: нужно назвать фильм по песне из него, и не просто угадать, но и спеть ее. Нашлись настоящие таланты!

Кстати, приятно видеть, что некоторые фильмы и мультики пользуются популярностью как у детей, так и у их родителей и даже бабушек-дедушек, и способны по-настоящему объединить три поколения семьи.

«Топтыжка» не только развлекал гостей веселыми конкурсами, но и провел дегустацию своей продукции. Это федеральный бренд молочной продукции для детей, на рынке с 2002 года. В ассортименте UHT-молоко (ультрапастеризованное, со сроком хранения до 6 месяцев, причем необязательно в холодильнике, что особенно ценно в дачный сезон, в период пикников и поездок), творожные глазированные сырки, творожные пасты, мороженое.

Хит продаж - молочные коктейли с разнообразными вкусами в коробочках по 0,2 литра с трубочкой. Их удобно пить дома, а также брать с собой на перекус, на прогулку или в путешествие. Именно такие коктейли и были представлены на дегустацию и, надо сказать, пришлись по вкусу и малышам, и дошколятам, и школьникам, а также их родителям.

Конкурс рисунков на асфальте от «Топтыжки» открыл простор фантазии на тему лета. Прогулки по цветочной поляне, ленивое ничегонеделанье на морском берегу и рыбалка с дедом - именно такими должны быть идеальные каникулы, по мнению участников конкурса.

ПРАЗДНИК КРАСЕН ПИРОГАМИ

Впрочем, даже если вы не художник, но взять в руки карандаши хочется, не сдерживайте себя, смело беритесь за раскраску. Она позволит раскрыть художественные таланты, особенно если это раскраска от «Ленты» - дети всех возрастов (расскажем по секрету, с фломастерами были замечены и взрослые) с удовольствием разрисовывали продукты из ассортимента гипермаркета.

А еще можно было посоревноваться в меткости и ловкости - победители конкурса получили подарки от «Ленты». Но самым большим интересом пользовалась дегустация кваса и пирогов собственного производства от «Ленты».

Сытные пироги с зеленым луком и яйцом, с капустой и яйцом, сладкие - из вишни, малины, брусники шли на ура и у детей, и у их родителей, и у почтенных татарских бабушек, а ведь как известно, никто не судит чужую выпечку строже татарской эбики. «Как дома!» - прокомментировала пироги Амина апа.

«Лента» - крупнейшая российская сеть гипермаркетов, в Татарстане работает девять магазинов в четырех городах, пять из них в Казани. Качественный ассортимент товаров по доступным ценам ориентирован на потребности покупателей, каждый день проводятся акции, которые делают шопинг еще привлекательнее.

Продукты питания и непродовольственные товары, линейка местных производителей, продукция собственного производства, а также эксклюзивные товары собственных торговых марок - все это круглосуточно можно приобрести в магазинах Казани. В честь Сабантуя «Лента» проводит фестиваль национальных блюд - традиционные татарские угощения можно попробовать во всех магазинах сети до 30 июня.

Сайт компании «Лента»

ПЕРЕКУС - НА ЛЮБОЙ ВКУС

«Комсомольская правда» - газета для всей семьи, и праздник получился по-настоящему семейным. Угощение нашлось и для самых маленьких - они могли попробовать фруктовые и овощные пюре от производителя детского питания «Егор Иваныч» и «Хабиби».

«Егор Иваныч» - уникальное детское питание. Производитель понимает, что еда для малышей требует взрослого и самого серьезного подхода, поэтому многие вкусы производятся строго в соответствии с требованиями ГОСТов, и в этом его главное отличие от других. В линейке - пюре овощные и фруктовые, мясные и рыбные.

Яркие желтые баночки с аппетитными пюре производятся в России, 80% – отечественное сырье. Составы и вкусы разработаны с привлечением ведущих специалистов-нутрициологов.

Пюре «Егор Иваныч» идеально подходит для первого прикорма, так как не содержит сахара, соли, крахмала, без ГМО, консервантов, красителей, сои и иных вредных компонентов.

«Егор Иваныч» знает толк во вкусной, здоровой и полезной пище, ведь недаром наш слоган – «По-взрослому для малышей!».

Сайт «Егор Иваныч»

В последнее время все больше людей предпочитают придерживаться правил ислама. Есть решение и для самых маленьких, «Хабиби» - первое в России детское питание, изготовленное в соответствии с требованиями халяль. Продукты, маркированные халяль, должны быть чистыми как в духовном, так и в физическом плане: нельзя использовать некоторые продукты, под запретом также консерванты, красители, усилители вкуса, ароматизаторы.

Столь придирчивое соблюдение технологии делает такое питание привлекательным не только для мусульман, но и для всех тех, кто заботится о здоровье своих детей. Отбор сырья, производственная линия, упаковывание - производитель отвечает за чистоту на всех этапах. Кроме обычной для детского питания цветной капусты и индейки, в ассортименте «Хабиби» есть и экзотика, например, кускус с цыпленком и овощами.

Широкий ассортимент помогает составить сбалансированный фруктовый, овощной, мясорастительный и рыбно-растительный рацион.

• Habibi впервые было выпущено в Марокко.

• Сейчас пюре выпускаются в Московской области из 100-процентного сырья «Халяль».

• В производстве не используются консерванты, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, ГМО.

• Качество подтверждено свидетельствами для стран Таможенного союза и сертификатом халяль, выданным в СДС «Халяль».

Сайт Habibi

БЫСТРО БЕГАТЬ, ВКУСНО ПИТЬ!

Особым успехом у участников и зрителей праздничного мероприятия пользовались освежающе интересные конкурсы от бренда минеральной воды «Волжанка».

Шутка ли – в этот день в тени было 30 градусов, и конечно же, конкурсы и дегустация напитков от «Волжанки» в такую жару пришлись очень кстати.

Кроме физиологически полноценной питьевой воды, которая отлично помогала восстанавливать силы конкурсантов, Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» представил целую линейку новых безалкогольных напитков с яркими вкусами.

На празднике гости Сабантуя могли познакомиться как с традиционными и уже снискавшими свою заслуженную популярность напитками, так и с совершенно новыми линейками вкусов. Например, это «Традиции тайги» с экстрактом элеутерококка, лимона и мускатного ореха, «Горный лимонад» с экстрактом левзеи, «Мохито», а также яркие, по-настоящему молодежные напитки со вкусами апельсина «Оранж», лимона и лайма «Лимон» – хиты летнего сезона.

Сайт минеральной воды «Волжанка»

На площадке «Святой чаши» можно было поиграть в твистер и джанго. Она совсем как любимая настольная игра - в башне из деревянных брусочков нужно по очереди вынимать детали и пристраивать их наверх, да так, чтобы конструкция не рухнула, - только больше в несколько раз, и башня получалась выше человеческого роста. Вот где азарт и спортивный интерес! Тут всё по-настоящему, и играть приходилось в настоящих строительных касках...

«Святая чаша» - вода из природного источника родного края. Чистая, мягкая, натуральная вода имеет полноценный сбалансированный состав, содержит полезные минералы, макро- и микроэлементы и дополнительно обогащена кислородом. Вода добывается из природного родника в Мамадышском районе, очищается и бережно разливается с сохранением всех природных свойств.

У каждого гостя Сабантуя была уникальная возможность попасть на обложку газеты «Комсомольская правда» в Казани - и встать таким образом в один ряд с Владимиром Путиным, Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак, «завсегдатаями» первой полосы любимой газеты. Надо сказать, казанцы с удовольствием позировали на фоне обложки - со своими семьями, нарядные, красивые и счастливые. С «Комсомолкой» любой праздник становится лучше!

Ландыш Яруллина:

«Ильдару почти три года, сегодня он с удовольствием принял участие в конкурсах от «Комсомолки» на Сабантуе. С «Комсомольской правдой» мы давние друзья - уже три года Ильдар принимает участие в конкурсе «Маленький чемпион». В первый год (ему не было еще и года) принимал участие в забеге в ползунках - ползал, во второй - бегал и занял второе место. Жасмин - самая ярая болельщица своего братишки. Хочется сказать спасибо большое «Комсомольской правде» за то, что она всегда что-то интересное придумывает для детей и родителей, очень многое делает для поддержки семей»

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!

Сабантуй-2019 на Лебяжьем озере удался на славу! Весело, задорно, азартно - читатели «Комсомольской правды» в Казани унесли с собой не только позитивные эмоции и хорошее настроение, но множество приятных подарков. Все это стало возможным благодаря нашим партнерам - сети гипермаркетов «Лента», воде «Волжанка», детскому питанию «Егор Иваныч» и Habibi, детской молочной продукции «Топтыжка» и воде «Святая чаша», а также администрации Кировского и Московского районов Казани, которым наша особая благодарность за предоставленную площадку и организованное народное гуляние.

А мы хотим еще раз поздравить всех казанцев с Сабантуем - главным событием лета и напомнить, что это не последний праздник, подготовленный «Комсомолкой» в Казани, - впереди еще много интересного! Следите за нашими новостями в газете «Комсомольская правда» и на сайте.