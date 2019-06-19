"Жизнь - прекрасна", даже если жить шепотом

Для казанского зрителя, с восторгом посещавшего спектакли «Студии театрального искусства», режиссер театра Сергей Женовач приготовил потрясающий «десерт» - постановку «Самоубийцу» по пьесе Николая Эрдмана. Две пьесы по Чехову – «Три сестры» и «Записные книжки», только распалили интерес, то «Самоубица» стал, как говорится, контрольным выстрелом в сердца и души казанцев. И дело не только в бутербродах с ливерной колбасой, которыми встречали зрителей в атриуме Качаловского, и не в безудержном смехе, который воцарил в зале с первых минут, а в искренности и любви, которыми обменялись артисты и зрители.

Выбор художника Александра Боровского свести сценографию к минимуму, оправдан полностью – все действия происходят на авансцене, за спиной актеров – только два этажа дверей. Обычных, коммунальных, как вся Россия после 1917 года, облезлых, с обшарпанными филенками, как многое, что обветшало и обносилось в стране за эти годы. Герои выходят из них, приоткрывая на миг пустые квартиры, в которых нет ничего, кроме жильцов. Как еще можно было показать страну и ее жителей? Да вот именно так, через двери в коммуналке, тем более, что собрали эти самые двери-декорации по всей стране, где были на гастролях.

Жизнь в коммунально квартире течет бурноФото: Из материалов пресс-службы

Когда среди ночи жена отказалась делать бутерброд с ливерной колбасой для Семена Семеновича Подсекальникова (Вячеслав Евлантьев), то он обиделся и пообещал застрелиться. А потом ему приспичило уединиться за одной из таких дверей, откуда часто слышался шум смывного бочка. Жена (Мария Корытова), побежавшая советоваться с матерью (Анастасия Имамова), не нашла мужа в комнате и помчалась за помощью к соседу Калабушкину (Алексей Вертков), попутно рассказав ему про то, что нигде не работающий муж решил застрелиться.

Тут все и началось… Сказанное в сердцах возвели в идею протеста. Предприимчивый Калабушкин начал торговать этим будущим самоубийством. Он требовал по 15 рублей с человека за то, что отчаянный жест впавшего в депрессию Семена Подсекальникова превратится в громкий протест против … И тут можно было дописать, за что именно. Ведь прощальная записка еще не написана, и, значит, есть шанс вложить в уста Подсекальникова то, что желаешь произнести сам, но ведь боишься… За гонение священнослужителей, как протест за судьбу интеллигенции, за безответную любовь к прекрасной даме (дамы две, и они воюют за право оказаться упомянутой в посмертной записке).

Вся страна - как одна большая коммунальная квартираФото: Из материалов пресс-службы

Пьесу можно растащить на цитаты, и каждая из них подходит абсолютно к любому российскому периоду:

«Раньше люди имели идею и хотели за нее умирать. В настоящее время люди, которые хотят умирать, не имеют идеи, а люди, которые имеют идею, не хотят умирать. С этим надо бороться. Теперь больше, чем когда бы то ни было, нам нужны идеологические покойники...» (цитата)

Сатирическая комедия, творчески элегантная, но откровенно безжалостная. Недаром вход для детей запрещен. Громкий стук коммунальных дверей, звук смыва из сортира, и угнетающее давление на Семена Семеновича – раз обещал, стреляйся! Хлесткие выражения, обнажающие характеры, и разом ставящие всех и всё на свои места – что и как бы не говорили персонажи, они недалеко ушли от своего мещанского быта.

Семен Семенович пытался найти себе работуФото: Из материалов пресс-службы

Только маленький мещанин уже передумал и отчаянно хочет жить. Хоть шепотом, но – жить. Как умеет – скромно, тихо, с привычными скандалами на общей кухне, с настоящим муравейником людей и отношений, но жить! Ведь «жизнь прекрасна! Я об этом в «Известиях» даже читал, но я думаю — будет опровержение» (цитата).

Как и другие спектакли "СТИ", финал произошел не на сцене, а в атриуме... Именно там и нашли тело (манекен!) не дождавшегося самоубийства Подсекальникова одного из героев пьесы.

Зрители остались в восторге от "СТИ"Фото: Из материалов пресс-службы

За роль Смена Подсекальникова Вячеслава Евлантьева получил престижную международную премию «Перспектива». Его недотепа-иждивенец Семен Семенович по простецки откровенен и примитивен, и каждый его жест или реплика вызывает в зале смех, и в тоже время ты видишь перед собой пытающегося вырваться из этих пут маленького человечка. Не хотелось бы обидеть всех, кто показал нам этот удивительный спектакль, потому что нет маленьких ролей, как нет и маленьких исполнителей. Ведь даже глухонемой племянник (Глеб Пуспекалис) старушки (Елизавета Кондакова) своим молчанием сумел внушить залу искреннюю печаль и боль от потери Человека.