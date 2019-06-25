"Конкурс мокрых футболок круче чем на Ибице получился": Сильный ливень застал врасплох жителей Ульяновска

После затянувшейся жары и засухи в Ульяновск наконец-то пришли дожди. Причем, погода, видимо, решила отплатить за все дни без осадков сразу. Так, в понедельник на город обрушился сильный ливень, который сопровождался ураганом.

Ветер шатал деревья, отрывал куски крыш домов, трескал стекла автомобилей. Осадки старались не отставать. В некоторых дворах небольшие лужи за считанные минуты превращались в целые озера. К слову, местные жители находили в этом позитив, а дети так и вовсе резвились в лужах, как в речке или море.

Нашли жители Ульяновска и другие причины порадоваться ливню. Так, один из местных жителей написал в соцсетях, что будто побывал на курорте.

- Конкурс мокрых футболок круче чем на Ибице получился. Я как-то был, видел, но наши девушки лучше!" - поделился мыслями житель Ульяновска.

Отметим, что для многих жителей и гостей Ульяновска сильный ливень и вправду оказался полной неожиданностью. Многие оделись слишком легко или забыли дома зонты.

- Такой ужас сегодня творился в Ульяновске, а смс от МЧС с предупреждением так и не пришло, - написал один из жителей города.

Кстати, в ближайшие дни погода в Ульяновске будет ненастной. Синоптики прогнозируют дожди, ветер, а температура воздуха будет градусов на 10 ниже, чем на прошлой неделе.