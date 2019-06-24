2019-06-24T20:10:49+03:00
Общество

В Казани в больничной палате школьница с тяжелым заболеванием сдала ЕГЭ-2019 по математике всего за один час

У Зульфии Гилязовой тяжелое заболевание
Лика ИСАЕВА
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Зульфия Гилязова мечтает поступить в МГИМО.Зульфия Гилязова мечтает поступить в МГИМО.
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18-летняя Зульфия Гилязова вместе со своими одноклассниками из одной из сельских школ Кукморского района должна была сдавать ЕГЭ по математике, но девочке помешала болезнь.

Она уже длительное время находится в палате кардиологического отделения Межрегионального клинико – диагностического центра (МКДЦ) в Казани. У Зульфии тяжелое заболевание, внешне проявляющееся в виде сильной одышки и слабости.

Сдавать ЕГЭ она должна на льготных основаниях, и на сдачу всех предметов ей отведено по 4,5 часа, на 1,5 часа больше, чем ее одноклассникам. Но сначала допустить ее до экзаменов должен был лечащий врач. Когда состояние девушки не вызвало у него опасение, из Кукморского района приехала делегация из управления образования местного Исполкома.

- Выездная сдача ЕГЭ у нас проходит впервые, - рассказала методист управления образования ИО Кукморского района Татарстана, муниципальный координатор ЕГЭ Гульнара Фаляхутдинова. - С точки зрения организации процесса нет никаких сложностей. Спасибо руководству МКДЦ, пошли на встречу нам и помогли во всем. У нас есть разрешение Республиканского центра мониторинга качества образования. Как и положено, установлены камеры, идет видеонаблюдение с двух сторон.

Во время сдачи ЕГЭ в палате Зульфии присутствовали два организатора, член государственной экзаменационной комиссии, руководитель пункта проведения экзамена и технический специалист. Все проходило в штатном режиме.

Дополнительное время для детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительные 1,5 часа предоставляются для приема лекарств, проведения лечебных процедур, на приме пищи или на небольшой отдых, если ученику стало нехорошо. Все, кто присутствовал на ЕГЭ, сама выпускница и ее родители надеются на хороший результат. Зульфия сдала тесты по математике всего за один час.

- Математика для меня - предмет не сложный, - улыбается девушка. - Правда, впереди еще три ЕГЭ - по русскому и английскому языкам и обществознанию. Вот естествознание для меня - предмет тяжелый, ведь в тесте есть вопросы, на которые мне тяжело ответить в силу небольшого социального опыта.

У выпускницы грандиозные планы. Она мечтает поступить в МГИМО на международные отношения, но для этого необходимо сдать каждый экзамен на 90 баллов. Затем успешно сдать и внутренние экзамены. Большую поддержку Зульфие оказывают родители.

- Временами я вспоминаю, какой активной была раньше, занималась спортом, - грустит выпускница. - Сегодня я почти полностью обездвижена, мне не нужны физические нагрузки. Но мне кажется, что это нужно для какой-то цели, так будет лучше. Может мне Вселенная говорит, что не надо торопиться. Мне предстоит укрепить здоровье, и я все силы в этом году направлю на это.

В то, что все задуманное Зульфией исполнится, не сомневаются не сомневаются в управлении образования Кукморского района, ведь девушка идет на золотую медаль, она активная участница различных олимпиад.

В ближайшую среду, 26 июня, Зульфие Гилязовой предстоит ЕГЭ по русскому языку. И этот экзамен она тоже будет сдавать в своей палате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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