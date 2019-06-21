2019-06-21T16:55:38+03:00
Общество

"Ребенка зажало дверью, а нас обложили трехэтажным матом": Девушку шокировало поведение кондуктора в казанском автобусе

По ее словам, кондуктор и водитель очень торопились на обед и не замечали происходящего
Владимир КРУПСКИЙ
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Количество жалоб на кондукторов возросло.Количество жалоб на кондукторов возросло.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Не самые приятные отзывы о работе пассажирского транспорта в Казани приходится слышать едва ли не каждый день. При этом, критикуют поведение водителей и кондукторов не только жители столицы Татарстана, но и гости города.

Так, девушка поделилась в соцсетях своей историей. По ее словам, она была в Казани проездом и нарвалась на хамство со стороны кондуктора в автобусе.

- Хочу обратить внимание на отвратительную работу кондуктора. Просто хамское отношение к людям и постоянный, непрекращающейся мат на весь салон. Но я на это закрыла бы глаза, в шоке была от того, что при выходе из автобуса на конечной остановке моего пятилетнего ребенка придавили дверью, хотя за нами еще выходила женщина. И какой же был у меня шок когда вместо того, что бы извиниться кондуктор просто обложил нас трехэтажным матом!!!водитель и кондуктор очень торопились на обед в 10 утра. Хорошо, что у нас не все серьезно, но ребенок очень испугался.

Многие казанцы в соцсетях поддержали автора поста. По их словам, водители автобусов в Казани регулярно нарушают правила дорожного движения, а кондукторы всячески стараются заработать, например, не дают билет, или дают старый квиток, а порой дают сдачу советскими монетами.

Впрочем, были и те, кто принялся защищать кондуктора. Дескать, пассажиры бывают разными, а работать кондукторам приходится с раннего утра. Вот и срываются они порой. Так что мнения, как всегда, разделились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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