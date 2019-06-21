"С ветерком": В Ульяновске у маршрутки отвалилась дверь, но пассажиров это не смутило

Жители Ульяновска, которые решили накануне воспользоваться услугами 25-й маршрутки, стали свидетелями необычного инцидента. У желтой "Газели" отвалилась дверь. Казалось бы, не самая однозначная ситуация. При этом, большинство пассажиров это не смутило, они продолжили сидеть и ждать, чем все закончится.

Фотографии маршрутки со сломанной дверью появились в интернете и стали поводом для бурных обсуждений. В качестве вариантов причин случившегося называли, в частности, то, что летом, в жару, ездить без двери даже комфортнее.

- С ветерком!

- Это новая система кондиционирования.

Как выяснилось, это уже не первый случай, когда у маршрутки отпадает дверь. Так, одна из жительниц Ульяновска написала, что подобный инцидент произошел не так давно на другом маршруте. Тогда, по словам девушки, водитель быстро устранил неисправность. Вот и в данной ситуации пользователи интернета были уверены, что шофер решит вопрос, по этой причине пассажиры, по всей вероятности, и решили не покидать своих мест. В качестве вариантов ремонта "комментаторы" называли как вполне адекватные предложения, так и откровенно комичные.

- Да эта дверь ставится обратно за пару минут, только одному ее поставить проблематично

- За скотчем водитель ушел, придет заклеит и поедет дальше.

- Дверь,когда народ набъется, маршрутчик вставит...шуруповертом прикрутит саморезами...на остановках открутит, выпустит, запустит - опять закрутит...

Чем закончилась данная история, пока не ясно. Впрочем, варианта, по сути два, либо дверь удалось починить собственными силами, либо на смену сломанной маршрутке прислали рабочий микроавтобус.