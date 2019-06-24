2019-06-24T16:14:13+03:00
Общество

"Такие как ты сломали мне сиденья": водитель маршрутки в Набережных Челнах отказался возить пенсионеров

Ему не понравилось, что пожилая женщина оплатила проезд по карте, а не наличными
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Горожане начали требовать уволить водителя.Горожане начали требовать уволить водителя.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Количество жалоб на водителей общественного транспорта в Татарстане растет чуть ли не каждый день. Очередной скандал произошел в Набережных Челнах. Жительница татарстанского автограда написала в соцсетях, что водитель маршрутки нахамил пенсионерке. Женщина всего-то оплатила проезд не наличными, а по карте, водитель же, по словам горожанки, обвинил пенсионерку "во всех смертных грехах" и отказался возить в дальнейшем.

- Надо уже что-то делать с хамством водителей маршрутных автобусов. Сегодня водитель девятого номера, естественно после того, как моя мама приложила транспортную карту, начал ей хамить, обвинил в том, что “такие как ты сломали мне сиденья", и заявил что больше он ее не посадит в свой автобус. Воспользовался тем, что салон был пустой и можно вылить свою желчь. Почему наши пожилые родители должны испытывать этот стресс? - задалась вопросом жительница Набережных Челнов.

Данное сообщение в соцсетях вызвало интерес у жителей города. Выяснилось, что с хамством со стороны водителя сталкивались многие. В числе предложений даже значилось написать коллективную жалобу на таких грубиянов за рулем и требовать их увольнения.

- Можете сколько угодно защищать этих быдло-водителей, но они не имеют никакого права унижать пенсионеров! Если есть проблемы с оплатой, пусть идут орать на свое начальство, которое не может решить эту проблему! А, нет, на старичках отрываться проще ведь! - написала жительница Набережных Челнов по имени Мария.

- Большинство водителей по хамски относятся к пассажирам, в основном это дети и пожилые люди... Агрессивно ведут себя на замечания! Пора что-то делать управлению транспорта Набережных Челнов. Особенно касается 9 маршрута. Ездят безобразно. Пассажиры просто "летают " по салону... Жесть!!! - подержал предыдущего комментатора интернет-пользователь Ренат.

Защитники водителя маршрутки также нашлись, но их, впрочем, было немного. По их мнению водитель мог просто устать, из-за чего и сорвался. Пассажирам же, особенно пенсионеркам, пользователи соцсетей посоветовали пользоваться автобусами большой вместимости или трамваями, где ездить заметно комфортнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Федеральная группа по контролю нацпроектов изучает уникальный опыт татарстанских единороссов
Казанца за организацию интим-агенства с подростками приговорили к 5,5 годам колонии
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало покажет в Финляндии Казанский Кремль, мечеть аль-Марджани и музей чак-чака
В Татарстане ветром сорвало крыши с жилых домов и одной школы
В мэрии Набережных Челнов подвели предварительные итоги капремонта домов за 1,2 миллиарда рублей
Жителя Чебоксар, который во время ссоры задушил жену поясом от халата, приговорили к 10 годам колонии
В Казани лихач на тонированной иномарке прокатился по пешеходной дорожке в парке Горького
До 31 июля в Казани перекроют улицы Ершова, Саид-Галеева и Тукая
В мэрии Казани назвали самые большие нелегальные свалки в городе
В Нижнекамске многодетную мать убили топором из ревности: стали известны подробности жесткого преступления
Красота общения: как создать Insta-профиль, который говорит сам за себя
В Казани на парковке гостиницы сбили 1,5 годовалого ребенка
День молодежи-2019 в Казани отметят на площадке около речного порта
В Чувашии за один день утонули два девятилетних ребенка
На юге Татарстана ожидаются ливни, град и грозы с ветром до 24 м/с
В Казани на первом общегородском школьном выпускном вечере выступит рэпер Slame и группа «Волга-Волга»
В Йошкар-Оле после наезда на бордюр байкера вместе с мотоциклом забросило на пожарную лестницу
ВТБ на треть нарастил выдачу кредитов наличными
Экс-бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов может возглавить Исполком Альметьевского района
На трассе "Казань-Оренбург" в ДТП погибли мать-водитель и ее 5-месячный младенец
Президент Татарстана Рустам Минниханов прилетел в Германию для участия в деловом форуме
В Казани Сабантуй-2019 посетили порядка 196 тысяч человек: в мэрии города объяснили, почему людей не пускали в Березовую рощу
Президент Татарстана освободил Тимура Нагуманова от должности республиканского бизнес-омбудсмена
Сотрудники МЧС спасли с острова 11 "робинзонов"