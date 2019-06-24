"Такие как ты сломали мне сиденья": водитель маршрутки в Набережных Челнах отказался возить пенсионеров

Количество жалоб на водителей общественного транспорта в Татарстане растет чуть ли не каждый день. Очередной скандал произошел в Набережных Челнах. Жительница татарстанского автограда написала в соцсетях, что водитель маршрутки нахамил пенсионерке. Женщина всего-то оплатила проезд не наличными, а по карте, водитель же, по словам горожанки, обвинил пенсионерку "во всех смертных грехах" и отказался возить в дальнейшем.

- Надо уже что-то делать с хамством водителей маршрутных автобусов. Сегодня водитель девятого номера, естественно после того, как моя мама приложила транспортную карту, начал ей хамить, обвинил в том, что “такие как ты сломали мне сиденья", и заявил что больше он ее не посадит в свой автобус. Воспользовался тем, что салон был пустой и можно вылить свою желчь. Почему наши пожилые родители должны испытывать этот стресс? - задалась вопросом жительница Набережных Челнов.

Данное сообщение в соцсетях вызвало интерес у жителей города. Выяснилось, что с хамством со стороны водителя сталкивались многие. В числе предложений даже значилось написать коллективную жалобу на таких грубиянов за рулем и требовать их увольнения.

- Можете сколько угодно защищать этих быдло-водителей, но они не имеют никакого права унижать пенсионеров! Если есть проблемы с оплатой, пусть идут орать на свое начальство, которое не может решить эту проблему! А, нет, на старичках отрываться проще ведь! - написала жительница Набережных Челнов по имени Мария.

- Большинство водителей по хамски относятся к пассажирам, в основном это дети и пожилые люди... Агрессивно ведут себя на замечания! Пора что-то делать управлению транспорта Набережных Челнов. Особенно касается 9 маршрута. Ездят безобразно. Пассажиры просто "летают " по салону... Жесть!!! - подержал предыдущего комментатора интернет-пользователь Ренат.

Защитники водителя маршрутки также нашлись, но их, впрочем, было немного. По их мнению водитель мог просто устать, из-за чего и сорвался. Пассажирам же, особенно пенсионеркам, пользователи соцсетей посоветовали пользоваться автобусами большой вместимости или трамваями, где ездить заметно комфортнее.